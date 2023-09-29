محافظ أسيوط يشهد احتفالية الوفد بـ البداري لتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط احتفالية توزيع الأدوات والحقائب المدرسية والهدايا على الطلاب والأطفال الأيتام بمركز البداري والتي نظمها حزب الوفد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف واحتفالات أكتوبر المجيدة والعام الدراسي الجديد (2023/ 2024) وذلك بمقر المدرسة الإعدادية بنين بمركز البداري ... جاء ذلك بحضور النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وبعض أعضاء حزب الوفد والقيادات الشعبية والتنفيذية بمركز البداري.



وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وسط ترديد جميع الحضور للنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمات الترحيب من النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب والتى رحبت فيها بالوزير المحافظ وكافة الحضور مقدمة التهنئة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وذكرى إنتصارات أكتوير المجيدة.



وتم استكمال باقي فقرات الحفل ببعض الفقرات الشعرية والتواشيح الدينية لبعض الشباب الموهوبين من أبناء مركز البدارى وقصور الثقافة ثم قام المحافظ والنائبة نشوى رائف بتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية على الطلاب وأطفال بعض الجمعيات الاهلية بمختلف قرى المركز كما تم توزيع الهدايا العينية عليهم بمناسبة العام الدراسي الجديد.



ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر للقائمين على الاحتفالية وللحضور لإدخالهم البهجة على وجوه الأطفال وتقديم يد المساعدة لهم معلنًا عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في دعم الأسر الأكثر احتياجًا والأطفال الأيتام في كافة المناسبات والفعاليات وخاصة فعاليات توفير الأدوات والحقائب المدرسية والزى المدرسي للأطفال بالمجان قبل بداية العام الدراسي للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية منوهًا إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بفتح منافذ ومعارض متنوعة بمختلف المراكز والأحياء لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية والزي المدرسي بأسعار مخفضة للمواطنين مؤكدًا على نهو كافة كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد مشيدًا بالفقرات الفنية التي قدمها أطفال وشباب مركز البداري.



كما وجه محافظ أسيوط وجميع الحضور رسالة تأييد وشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاقه وتبنيه المبادرة الرئاسية الكريمة "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بمختلف قرى ونجوع المحافظة والتي غيرت وجه الريف لتوفير حياة كريمة للمواطنين وإقامة كافة المشروعات التنموية والخدمية وتوفير فرص العمل للمواطنين والشباب.



وأشارت النائبة نشوى رائف إلى أن فعالية توزيع الحقائب والأدوات المدرسية تأتى ضمن خطة الحزب لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير كافة سبل الدعم لهم وخاصة قبل بدء العام الدراسي الجديد وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

IMG-20230929-WA0031

IMG-20230929-WA0030

IMG-20230929-WA0010

IMG-20230929-WA0011

IMG-20230929-WA0013

IMG-20230929-WA0014

IMG-20230929-WA0012

IMG-20230929-WA0015

IMG-20230929-WA0016

IMG-20230929-WA0019

IMG-20230929-WA0020

IMG-20230929-WA0021

IMG-20230929-WA0024

IMG-20230929-WA0025

IMG-20230929-WA0026