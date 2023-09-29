عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية الوفد بـ البداري لتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد إحتفالية حزب الوفد بمركز البداري

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط احتفالية توزيع الأدوات والحقائب المدرسية والهدايا على الطلاب والأطفال الأيتام بمركز البداري والتي نظمها حزب الوفد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف واحتفالات أكتوبر المجيدة والعام الدراسي الجديد (2023/ 2024) وذلك بمقر المدرسة الإعدادية بنين بمركز البداري ... جاء ذلك بحضور النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وبعض أعضاء حزب الوفد والقيادات الشعبية والتنفيذية بمركز البداري.

 


وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وسط ترديد جميع الحضور للنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمات الترحيب من النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب والتى رحبت فيها بالوزير المحافظ وكافة الحضور مقدمة التهنئة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وذكرى إنتصارات أكتوير المجيدة.

 


وتم استكمال باقي فقرات الحفل ببعض الفقرات الشعرية والتواشيح الدينية لبعض الشباب الموهوبين من أبناء مركز البدارى وقصور الثقافة ثم قام المحافظ والنائبة نشوى رائف بتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية على الطلاب وأطفال بعض الجمعيات الاهلية بمختلف قرى المركز كما تم توزيع الهدايا العينية عليهم بمناسبة العام الدراسي الجديد.

 


ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر للقائمين على الاحتفالية وللحضور لإدخالهم البهجة على وجوه الأطفال وتقديم يد المساعدة لهم معلنًا عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في دعم الأسر الأكثر احتياجًا والأطفال الأيتام في كافة المناسبات والفعاليات وخاصة فعاليات توفير الأدوات والحقائب المدرسية والزى المدرسي للأطفال بالمجان قبل بداية العام الدراسي للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية منوهًا إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بفتح منافذ ومعارض متنوعة بمختلف المراكز والأحياء لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية والزي المدرسي بأسعار مخفضة للمواطنين مؤكدًا على نهو كافة كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد مشيدًا بالفقرات الفنية التي قدمها أطفال وشباب مركز البداري.

محافظ أسيوط يطمئن على سير العمل في برامج تمكين الفئات الأكثر احتياجاً

محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف


كما وجه محافظ أسيوط وجميع الحضور رسالة تأييد وشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاقه وتبنيه المبادرة الرئاسية الكريمة "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بمختلف قرى ونجوع المحافظة والتي غيرت وجه الريف لتوفير حياة كريمة للمواطنين وإقامة كافة المشروعات التنموية والخدمية وتوفير فرص العمل للمواطنين والشباب.


وأشارت النائبة نشوى رائف إلى أن فعالية توزيع الحقائب والأدوات المدرسية تأتى ضمن خطة الحزب لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير كافة سبل الدعم لهم وخاصة قبل بدء العام الدراسي الجديد وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

IMG-20230929-WA0031
IMG-20230929-WA0031
IMG-20230929-WA0030
IMG-20230929-WA0030
IMG-20230929-WA0010
IMG-20230929-WA0010
IMG-20230929-WA0011
IMG-20230929-WA0011
IMG-20230929-WA0013
IMG-20230929-WA0013
IMG-20230929-WA0014
IMG-20230929-WA0014
IMG-20230929-WA0012
IMG-20230929-WA0012
IMG-20230929-WA0015
IMG-20230929-WA0015
IMG-20230929-WA0016
IMG-20230929-WA0016
IMG-20230929-WA0019
IMG-20230929-WA0019
IMG-20230929-WA0020
IMG-20230929-WA0020
IMG-20230929-WA0021
IMG-20230929-WA0021
IMG-20230929-WA0024
IMG-20230929-WA0024
IMG-20230929-WA0025
IMG-20230929-WA0025
IMG-20230929-WA0026
IMG-20230929-WA0026
IMG-20230929-WA0008
IMG-20230929-WA0008
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط حزب الوفد احتفالية حزب الوفد ذكرى انتصارات أكتوبر العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ينهي حياة نورهان لرفضها الزواج منه.. ومفاجأة بشأن دخوله الجامعة بسلاح

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

تطبق من اليوم.. عقوبات تنتظر مواطنين بسبب التوقيت الشتوي

ادعوله بالشفاء.. نقل عنبة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يبحث معدلات الأداء ومستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

استعدادًا للشتاء.. محافظ أسيوط يوجه بتكثيف المرور على مخرات السيول وتطهيرها

ترشيحاتنا

بعد دانيال.. ظاهرة جوية تضرب المحافظات| تحذير هام من الأرصاد

مع عودة قوات فاجنر إلى أوكرانيا.. هل تنوي روسيا التعبئة مجددا؟

تحذير عاجل من الأرصاد لـ طلاب المدارس في أول أسبوع دراسي.. فيديو

تفعيل الغياب الإلكتروني والالتزام بالزي الموحد.. التعليم تعلن لائحة الانضباط المدرسي

عودة فاجنر لأوكرانيا.. هل تمكنت روسيا من السيطرة على المرتزقة؟

الأهلي vs سان جورج .. مفاجآت في تشكيل المارد الأحمر المتوقع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان مي عمر في مهرجان الفضائيات العربية يثير الجدل.. سعر غير متوقع

بعد خطوبتها... إطلالات أثارت الجدل لـ ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

طريقة عمل طاسة بطاطس مقلية بالجبنة.. بأسهل الخطوات

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ