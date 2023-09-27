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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

احتفال أوقاف أسيوط
احتفال أوقاف أسيوط بالمولد النبوي الشريف

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الأربعاء، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445 هـ/2023م بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة وكرم بعض الائمة والعاملين المتميزين .. جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب محمد جمال مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وفضيلة الشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والعميد أركان حرب هاني حرفوش رئيس منطقة تجنيد أسيوط والدكتور مختار عيسى دياب وكيل مديرية الأوقاف والشيخ سيد عبد العزيز مدير عام الدعوة بمنطقة الوعظ والإرشاد بأسيوط وأمين عام بيت العائلة المصرية والأب عاموس بسطا نائبًا عن الأنبا يوأنس مطران إيبارشية أسيوط للاقباط الارثوذوكس والعميد محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وسط حضور أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة وعدد كبير من أئمة الأوقاف.
حيث بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم للشيخ يونس تركي مدير إدارة أوقاف صدفا ثم كلمة مديرية أوقاف أسيوط للشيخ الدكتور عاصم قبيصي والذي استعرض فيها أهم الدروس المستفادة من سيرة النبي العطرة مشيرًا إلى بعض المشاهد التاريخية عن مولده صلى الله عليه وسلم موجهًا رسالة إلى الشباب المصري بأن يتجه إلى التعليم والبناء وتبنى الأفكار الوسطية للحفاظ على هويتنا وبناء دولتنا المصرية قوية شامخة بين الأمم داعيًا الجميع بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ، موجهًا تحية اعزاز وتقدير لرئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة بهذه المناسبة العطرة ، داعيًا المولى عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمان على كافة أهل الأرض.
ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر لكافة القيادات الحضور والمشاركين في الاحتفالية مقدمًا التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصري بصفة عامة وشعب أسيوط بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف قائلًا : ما أحوجنا إلى تلك الاحتفالات والمناسبات التي نستلهم منها الدروس والعبر ، مؤكدًا على قوة إرادة وعزيمة الشعب المصرى والتفافه خلف قائده لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشاً وشعباً وقيادة.
وكرم الوزير المحافظ بعض أئمة مديرية الأوقاف وبعض العاملين بالمديرية وإداراتها المتميزين وتم تسليمهم شهادات التقدير.

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وفي نهاية الاحتفال كانت الابتهالات الدينية للمنشد الشيخ أمير مبروك وسط تفاعل من جميع الحضور ثم صافح المحافظ جميع الحضور للتهنئة بالمولد النبوى الشريف والتقاط الصور التذكارية ثم التقى المحافظ بعض قيادات وأئمة الاوقاف والازهر الشريف وحثهم فيها على التركيز على نشر الدعوة الوسطية وتكثيف برامج التوعية وحث المواطنين على الاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم والتحلي بمكارم الأخلاق والبعد عن التشدد والأفكار الهدامة ودعم مشروعات التنمية التي تتم على أرض مصر وعلى أرض المحافظة بصفة خاصة والحفاظ على مكتسبات التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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