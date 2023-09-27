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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار أعمال تسوية ووضع التربة الزلطية في البداري تمهيدا للرصف

أعمال تسوية الطرق
أعمال تسوية الطرق بمركز البداري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مواصلة رصف شوارع مدينة البداري، ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ وهو ما سيساهم في تحسين الطرق والشوارع وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتحقيق سيولة مرورية بتلك الشوارع.

ونوه بأن العمل مستمر لتطوير وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات والإشغالات وإلقاء التربة الزلطية لطريق في مدينة البداري، وتحديدا من كوبرى المرور، وحتى كوبرى الخياط، تمهيداً للرصف، وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً واستكمالاً لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وذلك بمشاركة مسئولي الرصف والنظافة والاشغالات والحملة الميكانيكية بالمركز وبإشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري الذي تم تكليفه بالنزول إلى أرض الواقع والمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمراحل وأعمال الرصف والاطمئنان على سير العمل أولاً بأول والتأكد من تنفيذه وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة.

وأكد تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بمركز البداري خاصة رصف الطرق والشوارع ورفع كفاءتها.

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