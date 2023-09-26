محافظ أسيوط: بناء 495 مدرسة بتكلفة 2 مليار جنيه منذ 2014

أكد محافظ أسيوط عصام سعد،أن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصري مبادرة "حياة كريمة" بلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامها في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصلا دراسيا، لافتًا إلى أن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/ 2014 وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 فصلا وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه حرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.



جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ ، اليوم /الثلاثاء/ الاجتماعً تنسيقي بقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومديرى الإدارات التعليمية وموجهي العموم ورؤساء القطاعات وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة لمناقشة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد والوقوف على مدى جاهزية المدارس والإنتهاء من أعمال الصيانة قبل استقبال الطلاب في ضوء الخطة التي أعلنت عنها الدولة والمحافظة لخلق بيئة تعليمية نظيفة للطلاب وتنفيذًا لخطة الدولة في تطوير التعليم واستراتيجية التنمية المستدامة .



قدم المحافظ – خلال كلمته – التهنئة لجميع الحضور بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وقرب حلول احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة والتي تتزامن مع قرب حلول العام الدراسي الجديد معلنًا عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لقطاع التعليم بالمحافظة، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي واستقبال الطلاب والمتابعة الدورية والمستمرة للعملية التعلييمية بكافة قطاعاتها وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالإدارات من أجل مصلحة الطالب والمدرسة.



كما وجه المحافظ قيادات التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتوفير بيئة نظيفة آمنة للطلاب والمعلمين حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفة والمترددين عليها، مؤكدًا على الجهود المبذولة لفتح معارض ومنافذ بالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لاتقل عن 15 % .



وشدد سعد على ضرورة التنسيق مع مديريات التعليم وشركات المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء للتأكد من تواجد جميع المرافق في جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية.



كما كلف المحافظ قيادات التعليم بالمحافظة بمتابعة سد احتياجات المدارس من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات الدراسية، مؤكداً استمرار زياراته وجولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بقرى ومراكز المحافظة والمدن الجديدة لتفقد الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديدة والتأكيد على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي بالإضافة إلى التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية والمدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطهير خزانات المياه بصفة مستمرة والحفاظ على نظافة دورات المياه وجميع الحجرات والفصول والمعامل.



وأكد أهمية ترديد النشيد الوطني بصفة يومية بمشاركة طلاب وقيادات المدرسة تعميقًا لقيم الولاء والانتماء وشرح المشروعات القومية والتنموية التي تم ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" موجهاً بمراجعة كافة التجهيزات بالمدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة هذا العام والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية وتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على كافة المدارس والمنشأت التعليمية مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بتلك المؤسسات.



وأشاد المحافظ بأعمال التشجير التي شاهدها ببعض مدارس المحافظة خلال جولاته الميدانية لتفقد استعدادات العام الدراسي الجديد مطالبًا بتعميم أعمال تشجير المدارس بكافة الإدارات والمنشآت التعليمية بمشاركة قيادات وطلاب المدراس والعاملين بها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة للحفاظ على البيئة من التلوث، مشيرًا إلى أن جميع الادارات التعليمية استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد ونهو كافة أعمال الصيانة .



وشدد المحافظ على ضرورة تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والمعلمين والاهتمام بشرح وتسليط الضوء على مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة والتأكيد على ترديد النشيد الوطني يومياً وشرح حصة للطلاب عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروعات القومية والتنموية التي تم ويجرى تنفيذها على أرض المحافظة وذلك بجميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والدولية وبمختلف المراحل الدراسية وذلك من خلال قرص مدمج عليها صور وفيديوهات وشرح للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ولكافة المشروعات التنموية ويتم توزيعها على كافة المدارس والمنشأت التعليمية بالمحافظة .



وفي نهاية الاجتماع استمع الوزير المحافظ إلى طلبات وأسئلة الحضور موجهًا بسرعة إيجاد الحلول بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية وتكليف مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بفحص جميع الطلبات وعمل تقرير عاجل بالحلول والمقترحات لسرعة تنفيذها ، وخاصة الطلبات الخاصة بنهو كافة أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد ورفع وازالة كافة الاشغالات من أمام المؤسسات التعليمية والمدارس وتفعيل المبادرات الخاصة بتعظيم الاستفادة من رواكد المدارس ومخلفات الأثاث المدرسي لتصنيع اثاث للمدارس ووسائل تعليمية وأعمال فنية للطلاب.