القبض علي شخصين يستغلان الأحداث فى التسول بمدينة نصر

تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين يقومان بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول بمدينة نصر .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى .

تم ضبطهما وبحوزتهما 2 سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى" وبصحبتهما عدد (4) أطفال أحداث ، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان بإستغلالهم فى أعمال التسول.

وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.