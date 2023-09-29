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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المحلة: تشمييع 9 محلات و11 ورشة مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية

اغلاق المحال التجارية
اغلاق المحال التجارية بالغربية

قال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم غلق 9 محلات و  11 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، و تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ  41محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

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وأشار "فكرى"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الورش.

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وأكد رئيس  المدينة، تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة ، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

الإنارة الخارجية أستعدادا لمواجهة استهلاك الكهرباء استهلاك الكهربا المحال التجارية ترشيد استهلاك ترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء تشكيل غزل المحلة

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