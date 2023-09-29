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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تفتيشية على 400 منشأة غذائية بالدقهلية

حملات تفتيش
حملات تفتيش

شنت إدارة مراقبة الأغذية  بالدقهلية  عدة حملات تفتيشية على 400 منشأت تبين أن 66 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
وتمكنت الحملات من تحرير عدد 222 محضراً و سحب 58عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1668 كيلو من أغذية متنوعة و  584لتر  عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وشدد الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية   على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

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ادارة مراقبة الاغذية المعامل المركزية بالدقهلية صالحة للإستهلاك الآدمى غير صالحة للاستهلاك وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة مراقبة الأغذية

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