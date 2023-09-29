حملات تفتيشية على 400 منشأة غذائية بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية عدة حملات تفتيشية على 400 منشأت تبين أن 66 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 222 محضراً و سحب 58عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1668 كيلو من أغذية متنوعة و 584لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية



وشدد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

IMG-20230929-WA0010

IMG-20230929-WA0009

IMG-20230929-WA0006

IMG-20230929-WA0007