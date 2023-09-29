30 % من أوكرانيا ملوثة بالألغام.. كييف تعاني لتطهير أراضيها

سلط تقرير لموقع كييف إندبندنت، الضوء علي المعاناة التي تعيشها أوكرانيا مع الألغام الأرضية المنتشرة في أراضيها والتي بدأت القوات الروسية في زرعها فور بدء الحرب منذ ما يقرب من عام ونصف العام.

وأفاد التقرير أنه، في ديسمبر 2022، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن روسيا تستخدم 13 نموذجًا من الألغام المضادة للأفراد و13 نموذجًا من الألغام الأرضية المضادة للمركبات في غزوها لأوكرانيا، وأن ما يقرب من 30٪ من البلاد "ملوثة" بالألغام.

في حديثه إلى صحيفة كييف إندبندنت، أوضح مارك هيزناي، المدير المساعد لـ هيومن رايتس ووتش، استحالة معرفة الرقم الصحيح للألغام. ويوضح هيزناي قائلاً: "إننا نتعامل مع التقديرات التي يتم وضعها في حالة الطوارئ التي تستمر فيها الأعمال العدائية".

وقال: من الصعب إحصاء الألغام الأرضية من خلال عاصفة من الرصاص وشظايا القذائف. لكن من المعروف أن روسيا، في بداية الحرب، كان لديها مخزون من 26 مليون لغم - وهو الأكبر في العالم، وفقا لتقديرات مختلفة. ومع قدرة مركبة واحدة على زرع 15600 لغم في دفعة واحدة، فمن المستحيل تقييم النسبة المئوية من هذا العدد المدفون الآن في التربة الأوكرانية.

يتفق مع هذا الرأي جون كونليف، من المجموعة الاستشارية للألغام، وهي منظمة إنسانية دولية لا توفر التكنولوجيا الحديثة والتدريب في مجال إزالة الألغام للبلدان المنكوبة فحسب، بل تقدم أيضًا برامج تعليمية مكثفة لمواطنيها من خلال دورات تدريبية شخصية ومن خلال وسائل الإعلام الوطنية.

إن إزالة الألغام، وفقاً لكونليف وزميله جون براون، هي عملية بطيئة ومضنية للغاية. ونظرًا لأن المجموعة الاستشارية للألغام (MAG) هي منظمة إنسانية، فهي لا تعمل في مناطق قتال نشطة، لكن مزيلي الألغام العسكريين كانوا منذ فترة طويلة أهدافًا ذات أولوية للقوات التي تحمي حقول الألغام.

حتى الآن، وقعت 164 دولة على "معاهدة أوتاوا" لعام 1997، المعروفة باسم معاهدة حظر الألغام والتي تحظر استخدام وإنتاج وتخزين الألغام المضادة للأفراد، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تهديدها الدائم لـ " المدنيون العزل وخاصة الأطفال.

لكن روسيا ليست من الدول الموقعة على المعاهدة. وفي الوقت الذي قامت فيه الغالبية العظمى من البلدان بتفكيك وتدمير مخزوناتها من الألغام الأرضية، كان المجمع الصناعي العسكري الروسي يضخ الأموال في برامج البحث والتطوير لإنشاء ألغام أكثر فتكاً.