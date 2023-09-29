طريقة تحضير فريك بالدجاج

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير فريكة بالدجاج..

المقادير :

كوبان من الفريكة

بصلة متوسطة مقشرة

ملعقةصغيرة من الملح

ملعقة طعام من السمن الحيواني

1 كغ دبوس دجاج مسلوق

50 غ دهنة أو لية

4/1 ملعقة شاي من القرفة المطحونة + 4 حبات هال

2/1 كوب من الصنوبر المنقى والمحمص بالسمن قليل من الدهن

ملعقة من البصل المفروم ناعم

ملعقة صغيرة من الكزبرة

4 أكواب ماء

ملعقة صغيرة من البهار العربي

طريقة التحضير

تغسل الفريكة وتصفى ثم تنقع بالماء لمدة ربع ساعة ثم تصفى جيداً.

يوضع السمن الحيواني في قدر أخر وينسف به البصل ثم توضع الدهنة أو اللية .

تضاف الفريكة وتقلب لمدة دقيقتين ثم يضاف لها الماء من مرق اللحم المسلوق مع إضافة الملح والتوابل ثم تغطى وتترك على نار خفيفة لمدة 25 دقيقة .

في هذا الوقت تدهن قطع الدجاج بالسمنة وتوضع في قرن محمى مسبقاً على درجة حرارة300 لحين الاحمرار.

عند الاستواء تسكب الفريكة وتكلل بقطع الدجاج المسلوق والمحمر والصنوبر واللوز على الوجه وتقدم.