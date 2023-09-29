جمال شقرة: إسرائيل تزيف الحقائق حول انتصارات 6 أكتوبر

‏قال الدكتور جمال شقرة، ‏أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، في جامعة عين شمس، أنه صعب على إسرائيل أن تعترف بانتصار حرب 6 أكتوبر، خاصة بعد البروباجندا التي قامت بها بعد حرب 67 وبعد بناء خط بارليف، مؤكدا أنهم يقوموا بتزييف الحقائق عن الانتصار.

وأضاف، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع ‏عبر شاشة "الحياة"، إنه ‏مازالت هناك الكثير من الخفايا والكواليس عن انتصارات أكتوبر لم يتم تدوينها بعد، ومعظم الكتابات كانت عن القادة والخطط وعن خط بارليف، لكن بطولات الجندي المصري لم يتم تدوينها.