جمال شقرة: إسرائيل تزيف الحقائق حول انتصارات 6 أكتوبر

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، في جامعة عين شمس، أنه صعب على إسرائيل أن تعترف بانتصار حرب 6 أكتوبر، خاصة بعد البروباجندا التي قامت بها بعد حرب 67 وبعد بناء خط بارليف، مؤكدا أنهم يقوموا بتزييف الحقائق عن الانتصار.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، إنه مازالت هناك الكثير من الخفايا والكواليس عن انتصارات أكتوبر لم يتم تدوينها بعد، ومعظم الكتابات كانت عن القادة والخطط وعن خط بارليف، لكن بطولات الجندي المصري لم يتم تدوينها.