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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمال شقرة: لم تحدث جريمة واحدة في الشارع المصري خلال حرب أكتوبر

الدكتور جمال شقرة
الدكتور جمال شقرة

‏قال الدكتور جمال شقرة، ‏أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة عين شمس، إنه ‏مازالت هناك الكثير من الخفايا والكواليس عن انتصارات أكتوبر لم يتم تدوينها بعد، ومعظم الكتابات كانت عن القادة والخطط وعن خط بارليف، لكن بطولات الجندي المصري لم يتم تدوينها.

وأضاف، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع ‏عبر شاشة "الحياة"، أننا ‏يجب أن ننظر في إنجازات الجنود الذين كانوا يبحثون عن الثأر، ‏وإسرائيل كانت متخوفة من الجندي المصري، وقادة إسرائيل ‏كتبوا أن “النصر الخاطف الذي حققته إسرائيل في 67 ‏لم يعطيها الأمن”.

‏واشار إلى أنه يجب إبراز دور جنود مصر العظيم في هذه الحرب، وأن كل وثائق حرب أكتوبر لم تظهر حتى الآن، مؤكدا أنه خلال حرب أكتوبر لم تحدث جريمة واحدة في الشارع المصري.

أكتوبر انتصارات أكتوبر الدكتور جمال شقرة الجندي المصري إسرائيل

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