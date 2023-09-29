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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يواصل الهبوط .. مفاجأة في سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة

صدى البلد

واصل الذهب مسلسل الهبوط بالتعاملات المسائية اليوم الجمعة وانخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023 في مصر وعالميا بشكل ملحوظ وسط انخفاض سعر الأونصة في بورصة الذهب العالمية وكذلك انخفاض أسعار أعيرة الذهب 21 و 24 و18 في مصر، كما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 136 جنيها دفعة واحدة.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 

انخفضت أسعار الذهب في مصر حيث تراجع سعر الجرام عيار 21 اليوم ليسجل مستويات بيع 2,183 جنيه وشراء 2,193 جنيه.. كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستويات بيع 1,871 جنيه وشراء 1,880 جنيه.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18بيع 1,869 شراء 1,877
عيار 14بيع 1,453 شراء 1,460
عيار 12بيع 1,246 شراء 1,251
الاونصةبيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهببيع 17,440 شراء 17,520
الكيلوبيع 2,491,429 شراء 2,502,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

الذهب مستمر في الهبوط

استمر الضغط السلبي على أسعار الذهب ليسجل أدنى مستوى جديد منذ ستة أشهر ونصف عند 1871 دولار للأونصة، بعد أن خسر يوم أمس 26 دولار منخفضاً بنسبة 1.4% وهو أكبر انخفاض يومي منذ يوليو الماضي.. منذ بداية الأسبوع وحتى الآن سجل الذهب انخفاض بنسبة 2.6% ليخسر 50 نقطة، ويتبقى جلستين قبل أن ينهي الذهب شهر سبتمبر الذي سجل خلاله أسوأ أداء منذ شهر فبراير الماضي مسجلاً انخفاض حتى الآن بنسبة 3.3% بعد أن فقد 64 دولار.

أسعار الذهب في مصر

الذهب المحلي شهد تذبذب خلال جلسة اليوم ليتداول ليسجل أدنى مستوى اليوم عند 2195 جنيها للجرام.. انخفاض الذهب يأتي ليتبع الانخفاض في السوق العالمي ولكن معدل هبوط السعر في السوق المحلي كان طفيف مقارنة بانخفاض السعر العالمي للذهب. 

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الجمعة 29-9-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503

سعر الذهب عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294

سعر الذهب عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190

سعر الذهب عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877

سعر الذهب عيار 14 بيع 1,453 شراء 1,460

سعر الذهب عيار 12 بيع 1,246 شراء 1,251

سعر الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

بعد انهيار الذهب لأقل مستوى في 6 أشهر.. جولد بيليون تتوقع حركة السوق

يشهد الذهب عالمياً استقرار خلال تداولات اليوم بعد الانهيار الذي شهده منذ بداية الأسبوع وتسجيله يوم أمس أدنى مستوياته في 6 أشهر، في ظل تزايد التوقعات باستمرار التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل الفيدرالي إلى جانب ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية.

تداول الذهب الفوري خلال تداولات اليوم  وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1874 دولار للأونصة، وذلك بعد أن خسر يوم أمس 26 دولار منخفضاً بنسبة 1.4% وهو أكبر انخفاض يومي منذ يوليو الماضي ليسجل أدنى مستوى في 6 أشهر عند 1872 دولار للأونصة.

ورصد تحليل جولد بيليون تراجع الذهب بنسبة 2.6% ليخسر 50 نقطة في التداولات العالمية، ويتبقى جلستين قبل أن ينهي الذهب شهر سبتمبر الذي سجل خلاله أسوأ أداء منذ شهر فبراير الماضي مسجلاً انخفاض حتى الآن بنسبة 3.3% بعد أن فقد 64 دولار.. في المقابل يوم أمس كان إيجابي بشكل كبير بالنسبة للدولار الأمريكي الذي ارتفع بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى جديد منذ 10 أشهر وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب. 

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