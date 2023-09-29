حازم عمر: الطبقة شديدة الثراء لن تدعمني في الانتخابات الرئاسية

قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي المحتمل، إن حملته ستدير المنافسة في الانتخابات الرئاسية بكل نزاهة واحترام، مؤكدَا أنه لن يتعرض لأي مرشح بأي تجاوز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" :" نتبارى ونتنافس في حب مصر، وحب العمل العام، لا يجب أن تنقلب المنافسة الانتخابية إلى تراشق".

ولفت إلى أن أول بند في برنامجه تخفيف حدة الاستقطاب، منوهًا بأن قناعة المواطن والناخب بالمرشح ورؤيته وبرنامجه ومدى عملية البرنامج وإقناع الناخب بإمكانية تطبيقها؛ هو المهم.

وأكمل: "لا يوجد مرشح يرضي كافة الناخبين، وأنا مثلا متبني أيدلوجيتي يسار الوسط، تعطي اهتماما أكبر للطبقات المتوسطة والضعيفة، أما الطبقة شديدة الثراء ستتجه إلى مرشح اليمين".

وواصل تصريحاته: "أخاطب فئة معينة، هي الرصيد اللي هيدعمني، دون التحقير من شأن البرامج الأخرى، والاقتصاد مدارس، والسياسي الجيد هو من يتمتع برؤية اقتصادية ثاقبة".