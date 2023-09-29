عاجل
النشرة الدينية | معجزات لا يعلمها كثير.. ماذا حدث لإيوان كسرى والأصنام والكعبة في المولدي النبوي؟ .. هل الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة يعوض من فاتته ساعة الاستجابة؟ رئيس قضايا الدولة يشهد ختام دورة "صياغة عقود الاستثمار وطرق فض المنازعات" مطالبات بالدعاء لها.. تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية سارة حسن ارتفاع قيمة التداول بالبورصة إلى 277.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2023 كفر الشيخ.. رئيس مدينة بيلا يتابع أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء وإنارة الطرق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: نسهم في إعداد وتربية النشء بكل جدية وإخلاص

صدى البلد

نظمت مديرية أوقاف الغربية اليوم الجمعة احتفالية كبرى للبرنامج الصيفي للطفل بمسجد الشامي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف الغربية، وجمع من أولياء الأمور.

وفي كلمته أشاد الدكتور نوح العيسوي بجهود وزارة الأوقاف المصرية في إعداد وتربية النشء بكل جدية وإخلاص، حيث أصبح الأطفال في أيدي أمينة تنمي مهاراتهم وتقوم أخلاقهم، كما يعد البرنامج الصيفي للطفل الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية عملا تنويريًّا كبيرًا يهدف إلى بناء الوعي الديني والوطني والقيمي، مشيرًا إلى أن البرنامج الصيفي للأطفال فرصة حقيقية لكل الأطفال لتنمية حب الوطن ومحبة المجتمع، مضيفًا أن البرنامج الصيفي للأطفال يتطور عامًا بعد عام، موجهًا عددًا من النصائح الهامة للأطفال، وحثهم على المشاركة الإيجابية في أنشطة وفعاليات البرنامج الصيفي.

وفي كلمته أكد الشيخ خالد خضر أن ‏البرنامج الصيفي يسهم بدور بارز في بناء شخصية الطفل من النواحي الجسديّة والفكريّة الاجتماعيّة، وتشكيل مهاراته وقيمه الأساسيّة، وتعزيز وتنمية ثقافته وشخصيته، وإمداده بالأفكار، والمعارف، والسلوكيّات، والعادات، والتقاليد، والفنون، والآداب التي يحتاجها لينشأ نشأة متكاملة سوية، وأن وزارة الأوقاف تولي البرنامج الصيفي للأطفال اهتمامًا كبيرًا، حيث إن الأطفال هم شباب المستقبل وعليهم تبنى آمال الأمم، فمن حقهم التوجيه التربوي السليم والتنشئة على كل خلق قويم، ولذلك كانت رؤية وزارة الأوقاف في ربط ‏النشء ببيوت الله (عز وجل) على أيدي نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، بما يسهم في تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الأطفال، وبناء الوعي لديهم وتنمية روح الانتماء للوطن ومحبته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

في ليلة حمراء| الأهلي يسحق بطل إثيوبيا.. كولر نجم اللقاء.. وأفشة “المايسترو” وكهربا “العريس”

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

ترشيحاتنا

نفس إطار iPhone 15 Pro.. مواصفات سامسونج جالاكسي S24 Ultra

اتفاقية مبادلة بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي.. ورجال أعمال وتجار: تقلل الضغط على الدولار

مفاجأة مدوية| صن داونز يدرس الانسحاب من دوري السوبر الإفريقي

أمين مستقبل وطن الشروق: نشهد سيمفونية رائعة أمام الشهر العقاري تأييدا للرئيس السيسي

فيديو يكشف لحظة رصد روسيا لطائرة بدون طيار أوكرانية وتدميرها

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب زفة.. عروسان يحتفلان على سكوتر وسط الطريق

مفاجأة.. 6 حبات من هذه الفاكهة تحميك من أمراض خطيرة

رئيس نادي باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد.. وهذا موقف مبابي (تفاصيل)

طريقة تحضير فريك بالدجاج

فيديو

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

إغلاق المدارس باليونان .. هل تهدد العاصفة إلياس مصر؟

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ