الأوقاف: نسهم في إعداد وتربية النشء بكل جدية وإخلاص

نظمت مديرية أوقاف الغربية اليوم الجمعة احتفالية كبرى للبرنامج الصيفي للطفل بمسجد الشامي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف الغربية، وجمع من أولياء الأمور.

وفي كلمته أشاد الدكتور نوح العيسوي بجهود وزارة الأوقاف المصرية في إعداد وتربية النشء بكل جدية وإخلاص، حيث أصبح الأطفال في أيدي أمينة تنمي مهاراتهم وتقوم أخلاقهم، كما يعد البرنامج الصيفي للطفل الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية عملا تنويريًّا كبيرًا يهدف إلى بناء الوعي الديني والوطني والقيمي، مشيرًا إلى أن البرنامج الصيفي للأطفال فرصة حقيقية لكل الأطفال لتنمية حب الوطن ومحبة المجتمع، مضيفًا أن البرنامج الصيفي للأطفال يتطور عامًا بعد عام، موجهًا عددًا من النصائح الهامة للأطفال، وحثهم على المشاركة الإيجابية في أنشطة وفعاليات البرنامج الصيفي.

وفي كلمته أكد الشيخ خالد خضر أن ‏البرنامج الصيفي يسهم بدور بارز في بناء شخصية الطفل من النواحي الجسديّة والفكريّة الاجتماعيّة، وتشكيل مهاراته وقيمه الأساسيّة، وتعزيز وتنمية ثقافته وشخصيته، وإمداده بالأفكار، والمعارف، والسلوكيّات، والعادات، والتقاليد، والفنون، والآداب التي يحتاجها لينشأ نشأة متكاملة سوية، وأن وزارة الأوقاف تولي البرنامج الصيفي للأطفال اهتمامًا كبيرًا، حيث إن الأطفال هم شباب المستقبل وعليهم تبنى آمال الأمم، فمن حقهم التوجيه التربوي السليم والتنشئة على كل خلق قويم، ولذلك كانت رؤية وزارة الأوقاف في ربط ‏النشء ببيوت الله (عز وجل) على أيدي نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، بما يسهم في تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الأطفال، وبناء الوعي لديهم وتنمية روح الانتماء للوطن ومحبته.