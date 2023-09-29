عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سميحة أيوب: حرب أكتوبر مظلومة سينمائيا ودعائيا

سميحة أيوب
سميحة أيوب

قالت الفنانة سميحة أيوب، إن حرب أكتوبر المجيدة لم تأخذ حقها الكافي في السينما المصرية، وكانت تستحق اهتماما كبيرًا في السنوات الماضية. 

سميحة أيوب تتحدث عن حرب أكتوبر 

وأضافت سميحة أيوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم الجمعة، أن حرب أكتوبر مظلومة سينمائيا ودعائيا، متعجبة من عدم إنتاج أفلام وأعمال سينمائية على هذا الإنجاز العظيم في تاريخ الدولة المصرية. 

وتابعت سميحة ايوب أن شركات الإنتاج إن لم تكن قادرة على إنتاج مثل تلك الأعمال الوطنية، فالدولة قادرة على التدخل، وإنتاج أعمال عن هذه الحرب المجيدة، والتي ستساعد كثيرًا الشباب في التعرف بشكل أكبر على تاريخ مصر وعلى ما قدمه الجيش المصري في هذه الحرب. 

وأردفت، أنه على مستوى المسرح تم تناول حرب أكتوبر في العديد من الأمور المختلفة، ولكن على مستوى السينما مظلومة كثيرًا حرب أكتوبر. 

وأوضحت أن وزارة الثقافة في ثوبها الجديد في الوقت الحالي تقدم أنشطة وأعمالا عظيمة وتبشر بمستقبل جيد. 

سميحة أيوب حرب اكتوبر السينما المصرية قناة سى بى سى برنامج مانشيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

في ليلة حمراء| الأهلي يسحق بطل إثيوبيا.. كولر نجم اللقاء.. وأفشة “المايسترو” وكهربا “العريس”

موضوعات متعلقة

جابر القرموطي: الدولة تعمل بجد على ملف المدارس التكنولوجية

سميحة أيوب: إغلاق المسرح المدرسي أثر على الشباب بشكل واضح

محمد الباز: الانتخابات الرئاسية فرصة أمام الجميع

عضو الشعبة يكشف أسباب ارتفاع أسعار السيارات في مصر

كان لازم أمشي.. تعليق مفاجئ من محمد شريف حول رحيله عن الأهلي

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

حفيدة نجاح سلام: كانت تعشق مصر وظروفها الصحية منعتها من العودة لها

ترشيحاتنا

نفس إطار iPhone 15 Pro.. مواصفات سامسونج جالاكسي S24 Ultra

اتفاقية مبادلة بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي.. ورجال أعمال وتجار: تقلل الضغط على الدولار

مفاجأة مدوية| صن داونز يدرس الانسحاب من دوري السوبر الإفريقي

أمين مستقبل وطن الشروق: نشهد سيمفونية رائعة أمام الشهر العقاري تأييدا للرئيس السيسي

فيديو يكشف لحظة رصد روسيا لطائرة بدون طيار أوكرانية وتدميرها

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب زفة.. عروسان يحتفلان على سكوتر وسط الطريق

مفاجأة.. 6 حبات من هذه الفاكهة تحميك من أمراض خطيرة

رئيس نادي باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد.. وهذا موقف مبابي (تفاصيل)

طريقة تحضير فريك بالدجاج

فيديو

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

إغلاق المدارس باليونان .. هل تهدد العاصفة إلياس مصر؟

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ