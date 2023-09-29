سميحة أيوب: حرب أكتوبر مظلومة سينمائيا ودعائيا

قالت الفنانة سميحة أيوب، إن حرب أكتوبر المجيدة لم تأخذ حقها الكافي في السينما المصرية، وكانت تستحق اهتماما كبيرًا في السنوات الماضية.

سميحة أيوب تتحدث عن حرب أكتوبر

وأضافت سميحة أيوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم الجمعة، أن حرب أكتوبر مظلومة سينمائيا ودعائيا، متعجبة من عدم إنتاج أفلام وأعمال سينمائية على هذا الإنجاز العظيم في تاريخ الدولة المصرية.

وتابعت سميحة ايوب أن شركات الإنتاج إن لم تكن قادرة على إنتاج مثل تلك الأعمال الوطنية، فالدولة قادرة على التدخل، وإنتاج أعمال عن هذه الحرب المجيدة، والتي ستساعد كثيرًا الشباب في التعرف بشكل أكبر على تاريخ مصر وعلى ما قدمه الجيش المصري في هذه الحرب.

وأردفت، أنه على مستوى المسرح تم تناول حرب أكتوبر في العديد من الأمور المختلفة، ولكن على مستوى السينما مظلومة كثيرًا حرب أكتوبر.

وأوضحت أن وزارة الثقافة في ثوبها الجديد في الوقت الحالي تقدم أنشطة وأعمالا عظيمة وتبشر بمستقبل جيد.