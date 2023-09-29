سميحة أيوب: إغلاق المسرح المدرسي أثر على الشباب بشكل واضح

قالت الفنانة سميحة أيوب، إنه يجب أن يكون هناك اهتمام بالمسرح المدرسي، إذ أن إغلاق المسرح المدرسي أثر بشكل واضح على الشباب في الوقت الحالي، وهذا واضح على الشباب في الوقت الراهن.

سميحة أيوب تتحدث عن المسرح المدرسي

وأضافت سميحة أيوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن الشباب أصبح ليس لديه أي دراية بالفن أو الكتاب أو العلماء وما إلى ذلك بسبب المسرح المدرسي، إذ أن الطلبة في الوقت الحالي لا يفكرون إلا في المواد المنصوصة عليهم.

وتابعت سميحة أيوب، أن إغلاق المسرح المدرسي كان قرار خاطئ، وأثر بشكل كبير على الشباب المصري، لافتة إلى أن الشباب المصري عليهم الاهتمام بهذه الأمور من جديد.