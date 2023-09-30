فورد رينجر .. وحش سداسي العجلات بقوة 282 حصان

تقدم شركة فورد الامريكية عدد كبير من السيارات القوية حول العالم، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، و التصميم الهيكلي، مثل فئة البيك أب الشهيرة، وعلى رأسها شاحنة رينجر الشهيرة.

فورد رينجر المعدلة

ويبدو أن شاحنة فورد رينجر، استطاعت ان تجذب انظار شركة Ricardo البريطانية، لتقوم بعدة ترقيات خارجية لهذه الشاحنة، وتجعلها احد الوحوش السداسية العجلات، واعطائها اللقب " فورد رينجر HEX 6×6".

فورد رينجر المعدلة

تستعب النسخة المعدلة من السيارة فورد رينجر حمولة قدرها 8.377 رطل اي ما يعادل 3.800 كيلوجرام، وتظهر السيارة بتصميم خارجي خاطف للانظار مع اطلالة الـ 6 عجلات، والتي تأتي بنقوشبارزةوغائرة تمنحها افضلية التعامل من التضاريس المختلفة، بالاضافة إلى جنوط معدنية باللون الاسود بتصميم متعدد الاضلاع.

فورد رينجر المعدلة

وحصلت فورد رينجر على نظام تعليق خلفي De Deion، مع نظام حركة هجين، وعتبات جانبية لسهولة الصعود والنزول للمقصورة، بالاضافة إلى صادم أمامي عملاق مع مصفحة حديدية، وحامل للسقف، إلى جانب شداد أمامي، وشبكة باللون الاسود، مع المصابيح الامامية الحادة ذات المظهر القياسي.

فورد رينجر المعدلة

القدرات الفنية لـ فورد رينجر المعدلة

زودت السيارة فورد رينجر أوشاحنة رينجر المعدلة بمحرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3000 سي سي "تيربو"، يستطيع ان يولد قوة قدرها 249 حصان، اضافة إلى محرك كهربائي، مع قوة اجمالية قدرها 282 حصانا، مع قدرات الدفع الكلي.