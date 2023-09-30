اليوم.. هلال مطروح يستأنف تدريباته استعدادا لدوري القسم الثاني

يستأنف الفريق الاول لكرة القدم بنادي هلال مطروح في الرابعة من عصر اليوم "السبت" تدريباته علي ملعب المدينة الشبابية بأبي قير، وذلك عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة بعد التجربة الودية التي خاضها أمام المنتزه..



ويستعد فريق هلال مطروح لمواجهة نظيره دلفي في افتتاح مسابقة دورى القسم الثاني والمقررة يوم 11 اكتوبر المقبل علي ملعب ستاد الجامعة ..



وكان قد قرر الكابتن ابو العينين شحاته المدير الفني منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة وذلك عقب انتهاء التجربة الودية أمام فريق المنتزة والتي أقيمت علي ملعب المدينة الشبابية بأبي قير وانتهت بفوز فريق الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين ..

