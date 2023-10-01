الحكم على رجل عصابة أمريكي بالمؤبد بعد طعن ضحيته 100 مرة.. ما القصة؟

حكمت السلطات القضائية الامريكية، بالسجن مدى الحياة على زعيم عصابة طعن أحد أعضاء العصابة 100 مرة في هجوم مروع قبل أن يحرق جثته.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، شن خوسيه رافائيل أورتيجا أيالا هجومًا وحشيًا على جاكسون بينيدا تشيكاس البالغ من العمر 16 عامًا، والذي اشتبهت العصابة في أنه كان يوشا للشرطة.

توفي الضحية وعثر على جثته على جانب طريق في ولاية فرجينيا الأمريكية.

الحكم على رجل عصابة امريكي بالمؤبد بعد طعن ضحيته 100 مرة

حُكم على المتهم البالغ من العمر 30 عامًا، والمعروف أيضًا باسم "نفاد الصبر"، هذا الأسبوع في محكمة اتحادية بتهم الابتزاز والقتل للمساعدة في مؤامرات الابتزاز، والقتل للمساعدة في الابتزاز، والتآمر لتدمير وإخفاء الأدلة.

وقال المدعون الفيدراليون في بيان صحفي إن القضية مرتبطة بواحدة من أكبر وأعنف عصابات الشوارع في الولايات المتحدة. وقال الرائد في شرطة مقاطعة برينس جورج، الرائد بريان رايلي، في مؤتمر صحفي بعد مقتل شخص ما في 8 مارس 2019: "سماع أن شخصًا ما تعرض للطعن 100 مرة، وفقًا للطبيب الشرعي، يدل إلى حد كبير على مدى عنف الهجوم".