عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحكم على رجل عصابة أمريكي بالمؤبد بعد طعن ضحيته 100 مرة.. ما القصة؟

االحكم على رجل عصابة
االحكم على رجل عصابة امريكي بالمؤبد بعد طعن ضحيته 100 مرة

حكمت السلطات القضائية الامريكية، بالسجن مدى الحياة على زعيم عصابة طعن أحد أعضاء العصابة 100 مرة في هجوم مروع قبل أن يحرق جثته. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، شن خوسيه رافائيل أورتيجا أيالا هجومًا وحشيًا على جاكسون بينيدا تشيكاس البالغ من العمر 16 عامًا، والذي اشتبهت العصابة في أنه كان يوشا للشرطة. 

توفي الضحية وعثر على جثته على جانب طريق في ولاية فرجينيا الأمريكية. 

الحكم على رجل عصابة امريكي بالمؤبد بعد طعن ضحيته 100 مرة

حُكم على المتهم البالغ من العمر 30 عامًا، والمعروف أيضًا باسم "نفاد الصبر"، هذا الأسبوع في محكمة اتحادية بتهم الابتزاز والقتل للمساعدة في مؤامرات الابتزاز، والقتل للمساعدة في الابتزاز، والتآمر لتدمير وإخفاء الأدلة. 

 وقال المدعون الفيدراليون في بيان صحفي إن القضية مرتبطة بواحدة من أكبر وأعنف عصابات الشوارع في الولايات المتحدة. وقال الرائد في شرطة مقاطعة برينس جورج، الرائد بريان رايلي، في مؤتمر صحفي بعد مقتل شخص ما في 8 مارس 2019: "سماع أن شخصًا ما تعرض للطعن 100 مرة، وفقًا للطبيب الشرعي، يدل إلى حد كبير على مدى عنف الهجوم".

لسجن مدى الحياة لعصابة السلطات القضائية الامريكية هجوم ا وحشي ا ولاية فرجينيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

بايدن بعد تفادي الكونجرس الإغلاق الحكومي: الجمهوريون متطرفون

موضوعات متعلقة

الأرخص بـ 9 مليون دولار.. أغلى سيارات في العالم تشعل السوشيال ميديا

مخاوف في بريطانيا من زيادة انتشار بيرولا متحور كورونا الجديد.. تفاصيل

مجرم إنجليزي تائب يروي أصعب موقف تعرض له في حياته.. ما قصته؟

رضيع بلحية يثير ضجة بالسوشيال ميديا.. ما القصة؟

تحذيرات علمية: درجات الحرارة المرتفعة ستقضي على البشر

فأر عملاق يركض داخل أحد مطاعم الوجبات السريعة في بريطانيا.. فيديو

اكتشاف جسمين غريبين بالقرب من مجرة درب التبانة.. ما القصة؟

ملياردير أمريكي يستخدم أجهزة حديثة ليظل شابا طيلة عمره

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد بهاء سلطان.. مشوار ناجح وأغاني تعلق بها الجمهور

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أوباما وشيكابالا

دعاء الشفاء من البرد.. هل ورد في الشرع الشريف؟

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم 1-10-2023

رئيس حقوق إنسان البرلمان: بيان دعمي لـ السيسي بالانتخابات الرئاسية ليس شخصيا

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

سحل امرأة هندية من ذوي القدرات في الشارع على يد ضابطتين

مسئول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي يحضره الوزراء

الجزيري اتضرب| تفاصيل خناقة مباراة الزمالك وأرتا سولار بعد الريمونتادا التاريخية

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ