حقيقة انتشار ملثمين يفرضون اتاوات على المواطنين في شوارع الغربية

في واقعة غريبة على تم تداول مقطع فيديو على صفجات مواقع التواصل الإجتماعي يفيد بقيام أشخاص ملثمين بالتعدي على مالك أحد المحال بمدينة المحلة والتسبب في إصابته، بعد رفضه منحهم "إتاوة"، إلا أنه تبين أن حقيقة الأمر يتمثل قيام 4 ملثمين بالتعدي على (مالك ورشة)، حال عودته إلى محل سكنه، مُستخدمين أسلحة بيضاء، وإحداث إصابته بجروح قطعية، بتحريض من والد زوجته (مالك محل ملابس)؛ بسبب خلافات مع المجني عليه على قطعة أرض.

تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل تداول عدة تعليقات مدعومة بمقاطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمنت قيام بعض الأشخاص "ملثمين" بالتعدي على مالك أحد المحال في مدينة المحلة الكبرى بالغربية، بالضرب، باستخدام أسلحة بيضاء، وإحداث إصابات به؛ لرفضه إعطائهم مبلغا ماليا دون وجه حق، على سبيل الإتاوة.

وبالفحص؛ تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالغربية من (مالك مصنع ملابس) بقيام (4 أشخاص "ملثمين") بالتعدي على زوج نجلته (مالك ورشة)، حال عودته إلى محل سكنه، مُستخدمين أسلحة بيضاء، وإحداث إصابته بجروح قطعية، بتحريض من (مالك محل ملابس)؛ وذلك بسبب خلافات مع المجني عليه على قطعة أرض.

وأمكن تحديد الملثمين وضبطهم، وبحوزة أحدهم (طبنجة- عدد من الطلقات- 2 خزينة)، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية في حينه.