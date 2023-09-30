افتتاح مركزي شباب الظهير والجورة بالشيخ زويد

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ظهر اليوم السبت، ملعبي مركز شباب الظهير والجورة جنوب الشيخ زويد.

كما تفقد الوزير والمحافظ الأنشطة الرياضية "كأس الجمهورية الجديدة"، الى جانب لقاء المشايخ والعواقل والقيادات الطبيعية بالشيخ زويد.

البنية التحتية:

وأكد وزير الشباب والرياضة علي اهتمام رئيس الجمهورية بشمال سيناء، مشيرًا الي تنفيذ عدد من الفعاليات وافتتاح عدد من المشروعات خلال زيارته الي محافظة شمال سيناء.

بدوره أشاد محافظ شمال سيناء بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، وحرص الوزير على تطوير البنية التحتية بمراكز شباب وأندية شمال سيناء، علاوة على تكثيف البرامج الشبابية والرياضية المقدمة لأبناء سيناء على مدار العام.



واطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، صباح اليوم، ماراثون رياضي بطريق الشلاق بالشيخ زويد، ضمن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، وبمشاركة مئات الشباب والفتيات من أبناء شمال سيناء وتنوع ما بين سباق للدراجات لمسافة ٥ كيلو متر، بمشاركة ١٥٠ دراجة هوائية، و٥٠ دراجة نارية "بايكرز "، و٥٠ اسكيت.