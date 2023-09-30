البقاء لله.. هشام ماجد ينعي أحمد سامي العدل

نعى الفنان هشام ماجد، أحمد نجل الفنان سامي العدل، عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب: “البقاء لله ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر آهله وحبايبه”.

وفاة أحمد سامي العدل

توفي اليوم السبت 30 سبتمبر، أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتبت رشا سامي العدل، في منشور لها عبر فيسبوك: «انا لله وانا اليه راجعون توفي الي رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي احمد سامي العدل برجاء الدعاء له».

وأضافت رشا سامي العدل: «اللهم اغفر له و ارحمه و ادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب و اجعل قبره روضة من رياض الجنة».