عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيتنام تحقق في مدافع الرياح المستوردة من الصين وتدرس فرض ضريبة

صدى البلد

تواجه فيتنام توترات عسكرية مع الصين على حدودها المتنازع عليها، وتسعى لتعزيز قدراتها الدفاعية بشراء أكثر من 400 مدفع هاون ذاتي الدفع، أو مدافع مدفعية بعيدة المدى. كما عززت تعاونها العسكري وأبرمة "صفقة تاريخية" مع أمريكا لشراء طائرات "إف -١٦".

فتح تحقيق

زعم منتجو المدافع المحليون في فيتنام أن الصين تقوم بإغراق السوق بمدافع رخيصة ومنخفضة الجودة، مما يسبب “ضررًا كبيرًا” لهم، ويطالبون بفرض ضريبة مكافحة الإغراق بنسبة 97٪؜.

وأطلقت وزارة الصناعة والتجارة في فيتنام تحقيقًا رسميًا في مطالبة المنتجين المحليين، وتطلب من الشركات المحلية تقديم عروض لتصنيع المدافع ذاتية الدفع في إطار مبادرة صنع في فيتنام.

الآثار

وقد يؤدي التحقيق إلى فرض رسوم جمركية إضافية على المدافع المستوردة من الصين، مما قد يزيد من تكلفة المشاريع طاقة الرياح في فيتنام، ويؤثر على علاقاتها التجارية مع الصين.

رسوم جمركية الصين وباكستان الصين طاقة الرياح فرض ضريبة مكافحة الاغراق مدفع هاون فيتنام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

نفذت وعودها|قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بعد وصوله 40 جنيها

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

ترشيحاتنا

أول تعليق من السيسي على الانتخابات الرئاسية.. رسالة عاجلة للمصريين.. وتحذير لهؤلاء| أبرز تصريحات الرئيس بمؤتمر حكاية وطن

شباب الصحفيين لـ الرئيس السيسي: كمل الشعب معاك.. أنت مستقبل وطننا

بعد انقطاع 10 سنوات.. لحظة انطلاق أول رحلة جوية من ليبيا إلى إيطاليا

واجهنا على مدار ١٠ سنوات مخططات زرع الشك في الشخصية المصرية.. رسائل السيسي للمصريين من حكاية وطن

السيسي في مؤتمر حكاية وطن: نقاتل من أجل مصلحة بلدنا.. فيديو

على منصة دولية محايدة.. متعافون من فيروس سي يروون قصة حلم مصري تحقق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة غادة عبد الرازق في باريس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عين الجمل كل يوم؟

تكلفتها تتجاوز الـ100 ألف جنيه.. كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

فيديو

الكهرباء تعلن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال في هذا الموعد.. فيديوجراف

فتحت دماغه.. زوجة سعد الصغير تعتدي عليه بشيشة في شارع الهرم|فيديو جراف

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ