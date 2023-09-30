فيتنام تحقق في مدافع الرياح المستوردة من الصين وتدرس فرض ضريبة

تواجه فيتنام توترات عسكرية مع الصين على حدودها المتنازع عليها، وتسعى لتعزيز قدراتها الدفاعية بشراء أكثر من 400 مدفع هاون ذاتي الدفع، أو مدافع مدفعية بعيدة المدى. كما عززت تعاونها العسكري وأبرمة "صفقة تاريخية" مع أمريكا لشراء طائرات "إف -١٦".

فتح تحقيق

زعم منتجو المدافع المحليون في فيتنام أن الصين تقوم بإغراق السوق بمدافع رخيصة ومنخفضة الجودة، مما يسبب “ضررًا كبيرًا” لهم، ويطالبون بفرض ضريبة مكافحة الإغراق بنسبة 97٪؜.

وأطلقت وزارة الصناعة والتجارة في فيتنام تحقيقًا رسميًا في مطالبة المنتجين المحليين، وتطلب من الشركات المحلية تقديم عروض لتصنيع المدافع ذاتية الدفع في إطار مبادرة صنع في فيتنام.

الآثار

وقد يؤدي التحقيق إلى فرض رسوم جمركية إضافية على المدافع المستوردة من الصين، مما قد يزيد من تكلفة المشاريع طاقة الرياح في فيتنام، ويؤثر على علاقاتها التجارية مع الصين.