عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف الإسكندرية تنظم ندوات توعية وورش عمل بالتعاون مع قصر ثقافة القباري

ندوات توعوية بقصور
ندوات توعوية بقصور ثقافة الاسكندرية

قامت الإدارة العامة للوعي البيئي بشركة الصرف الصحي بالاسكندرية وبالتعاون مع قصر ثقافة القباري بتنظيم مجموعة من الندوات التوعوية وورش العمل تناولت كيفية الحفاظ على شبكة الصرف الصحي و التخلص الآمن من المخلفات ودور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والتاثير السلبي للتغيرات المناخية وكيفية مواجهته.

السائق هرب إلى الإسكندرية.. تفاصيل ضبط سيارة محملة بالأسلحة بأسوان


وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي أهمية توعية المواطنين بالحفاظ علي المشروعات القومية والاستخدام الآمن للمرافق الحيوية مما يساعد في الحفاظ عليها وطول عمرها الافتراضي وعلي دور الشركة في الوصول الي جميع المواطنين وتوضيح رسائل التوعية المختلفة لكل فئة ومرحلة سنية.

وتم أقامة ورش عمل ومسابقات وتقديم هدايا للحاضرين والرد على جميع أسئلة الجمهور، ووزعت برشورات توعوية بالطرق السليمة لاستخدام الصرف الصحي.

يأتي هذا استمرارا لتعاون شركة الصرف الصحي بالإسكندرية  والهيئة العامة لقصور الثقافة بهدف رفع الوعى المائى للمواطنين.

الاسكندرية الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة للمواطنين الصرف الصحي بالاسكندرية اللواء محمود نافع المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات القومية الندوات التوعوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

نفذت وعودها|قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بعد وصوله 40 جنيها

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

ترشيحاتنا

أول تعليق من السيسي على الانتخابات الرئاسية.. رسالة عاجلة للمصريين.. وتحذير لهؤلاء| أبرز تصريحات الرئيس بمؤتمر حكاية وطن

شباب الصحفيين لـ الرئيس السيسي: كمل الشعب معاك.. أنت مستقبل وطننا

بعد انقطاع 10 سنوات.. لحظة انطلاق أول رحلة جوية من ليبيا إلى إيطاليا

واجهنا على مدار ١٠ سنوات مخططات زرع الشك في الشخصية المصرية.. رسائل السيسي للمصريين من حكاية وطن

السيسي في مؤتمر حكاية وطن: نقاتل من أجل مصلحة بلدنا.. فيديو

على منصة دولية محايدة.. متعافون من فيروس سي يروون قصة حلم مصري تحقق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 42 .. إطلالات أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة غادة عبد الرازق في باريس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عين الجمل كل يوم؟

فيديو

الكهرباء تعلن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال في هذا الموعد.. فيديوجراف

فتحت دماغه.. زوجة سعد الصغير تعتدي عليه بشيشة في شارع الهرم|فيديو جراف

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ