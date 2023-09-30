السائق هرب إلى الإسكندرية.. تفاصيل ضبط سيارة محملة بالأسلحة بأسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى الأسلحة النارية.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان من ضبط سيارة ملاكى قيادة (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو "لاذ هارباً ") حال ضبطه ، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على ( 4 رشاش – 8 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش - وحدة قاذف قنابل – 2 طبنجة - 2 قنبلة يدوية - 27 خزينة خاصة بالأسلحة المضبوطة - تليسكوب – 7063 طلقة نارية مختلفة الأعيرة) .

وبتكثيف الجهود الأمنية تم تحديد مكان إختباء المتهم الهارب وتم ضبطه حال تواجده بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.