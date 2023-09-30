عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رومانيا ترصد انتهاكا محتملا لمجالها الجوي

رومانيا ترصد انتهاكا
رومانيا ترصد انتهاكا محتملا لمجالها الجوي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن رومانيا، أعلنت اليوم السبت، رصد انتهاك محتمل لمجالها الجوي، خلال هجمات ليلية شنتها روسيا على بنى تحتية في منطقة الدانوب بأوكرانيا المجاورة، ومنذ انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في يوليو، كثفت موسكو هجماتها على منطقتي أوديسا وميكولايف، اللتين توفران البنية التحتية الرئيسية لصادرات الحبوب في جنوب أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية، في بيان: "بعد رصد مجموعات من المُسيّرات متجهة نحو الأراضي الأوكرانية بالقرب من الحدود الرومانية، تم تنبيه سكان مدينتي تولسيا وجالاتي"، وأضاف البيان أن "نظام المراقبة الرادارية التابع للجيش الروماني أظهر اختراقًا محتملًا غير مرخص به للمجال الجوي الوطني".

وأشارت وزارة الدفاع الرومانية إلى أنه لم يتمّ بعد رصد أي حطام على الأراضي الرومانية، مؤكدة أن عمليات البحث ستتواصل خلال يوم السبت، وفي منتصف سبتمبر، بدأ الجيش الروماني بناء ملاجئ مضادة للغارات الجوية، لحماية سكان بلدة بلاورو القريبة من الحدود الأوكرانية، بعد العثور على حطام مُسيّرة في المنطقة.

رومانيا القاهرة الإخبارية روسيا أوكرانيا المجاورة البحر الأسود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

نفذت وعودها|قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بعد وصوله 40 جنيها

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

ترشيحاتنا

أول تعليق من السيسي على الانتخابات الرئاسية.. رسالة عاجلة للمصريين.. وتحذير لهؤلاء| أبرز تصريحات الرئيس بمؤتمر حكاية وطن

شباب الصحفيين لـ الرئيس السيسي: كمل الشعب معاك.. أنت مستقبل وطننا

بعد انقطاع 10 سنوات.. لحظة انطلاق أول رحلة جوية من ليبيا إلى إيطاليا

واجهنا على مدار ١٠ سنوات مخططات زرع الشك في الشخصية المصرية.. رسائل السيسي للمصريين من حكاية وطن

السيسي في مؤتمر حكاية وطن: نقاتل من أجل مصلحة بلدنا.. فيديو

على منصة دولية محايدة.. متعافون من فيروس سي يروون قصة حلم مصري تحقق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 42 .. إطلالات أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة غادة عبد الرازق في باريس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عين الجمل كل يوم؟

فيديو

الكهرباء تعلن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال في هذا الموعد.. فيديوجراف

فتحت دماغه.. زوجة سعد الصغير تعتدي عليه بشيشة في شارع الهرم|فيديو جراف

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ