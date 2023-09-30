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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"الاشغالات والتحرش وتسيير المرور" أبرز محاور الخطة الأمنية لاستقبال العام الدراسى

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بدأت مديرية أمن القاهرة في تنفيذ خطة تأمينية ومرورية شاملة بالتعاون مع مسئولي ومديري المدارس لتأمين الطلبة على مدار اليوم الدراسي.

وفي هذا الإطار قامت القيادات الأمنية بتفقد عدد من المدارس للوقوف على الإستعدادت الأمنية وقيام مسئولي المدارس بتنفيذ التعليمات الخاصة بتلك الخطة خاصة مع بداية العام الدراسى الذي يتسم بأرتفاع معدلات الحركة المرورية التي تتمثل في أتوبيسات المدارس والسيارات الخاصة سواء ملاكي أو ميكروباصات التي تتسبب في حدوث كثافات مرورية كبيرة خلال فترات خروج ودخول الطلاب بمحيط المدارس والطرق المؤديه اليها .
 

ويقوم رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة بالمتابعة الميدانية اليومية لخطط العمل المرورى التى تستهدف زيادة أنتشار الخدمات بالميادين والشوارع الرئيسية بالعاصمة بهدف العمل علي تسيير  الحركة المرورية أثناء العام الدراسى الجديد ، وكذلك التنسيق مع شرطة المرافق ورؤساء الأحياء بمختلف المناطق للتصدى لكافة صور المخالفات والإشغالات ورفعها لمنع اي زحام بمحيط مجمعات المدراس ، والتي تمت من خلال عمل حملات يومية بمحيط المدارس للتصدي للباعة الجائلين والبلطجية والمتسولين ، والتصدى كذلك لأية محاولات للتحرش بالفتيات والمعاكسات .

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذى أمر بإتخاذ كافة الإستعدادات الأمنية اللازمة لبدء العام الدراسي .

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