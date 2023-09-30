حسام مصطفى يلقي كلمة اللجنة البارالمبية المصرية بـ كونجرس الدولية

ألقى الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية، المصرية كلمة اللجنة الباراليمبية المصرية باجتماع الجمعية العمومية للجنة الباراليمبية الدولية والذي تستضيفه البحرين حاليا.



وتعد هذه هي المرة الأولى فى تاريخ الرياضة البارالمبية الدولية منذ عام 1989 التي يتم فيها عرض وإلقاء كلمة اللجنة البارالمبية المصرية أمام الجمعية العمومية للجنة البارالمبية.



ويحضر الاجتماع الذي تستضيفه البحرين حاليا، ممثلى 180 دولة ويمثل مصر في الاجتماع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة .