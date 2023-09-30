عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السقف وقع عليه.. إصابة شخص في إنهيار عقار شمال الجيزة

انهيار عقار - أرشيفية
انهيار عقار - أرشيفية

أصيب شخصا في الجيزة، جراء إنهيار جزئي في عقار بمنطقة كفر حكيم بمدينة كرداسة شمال الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

الحب الأعمى.. طليقته اتخطبت لواحد غيره جاب أجلها.. القصة الكاملة

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

إصابة شخص في إنهيار عقار في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث إنهيار جزئي في أحد العقارات بمنطقة كفر حكيم، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنهيار سقف عقار جزئيا في منطقة كفر حكيم في كرداسة، وإصابة شخص جراء الحادث، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث كفر حكيم عقار كرداسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

العثور على 5 جثث من عائلة واحدة داخل منزل في أسيوط

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

الزمالك يتخذ قرارا ناريا ضد كهربا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الحب الأعمى.. طليقته اتخطبت لواحد غيره جاب أجلها.. القصة الكاملة

إصابة 4 أشخاص في حادث سيارة ملاكي على الإقليمي بالجيزة

قرار عاجل بشأن محاكمة زوج المذيعة في واقعة كلب الشيخ زايد

كلاكيت عاشر مرة .. أكشن سعد الصغير وبرلنتي من حدائق الأهرام للكباريهات

ضربته بالشيشة.. فضيحة جديدة لـ سعد الصغير مع برلنتي في ملهى ليلي

بعد صلاة الجمعة.. القبض على شاب تحرش بسيدتين في الهرم

سرقت الحمار ليه.. تفاصيل إنهاء عاطل حياة عربجي بالهرم

المتهم بإنهاء حياة طليقته في العمرانية: مش قادر أتخيلها مع حد غيري

ترشيحاتنا

ما حكم التنبؤ بالمستقبل؟ معنى عدم قبول الصلاة عند الذهاب للعرافين

ابن اخته خلص عليه.. جريمة مروعة غرب الجيزة والسبب صادم

فتاة وشريكها يكرسان حياتهما لـ تربية 13 طفل لعبة.. ما قصتهما؟

الرئيس السيسي : الدولة ستدفع 45 تريليون جنيه في المعاشات لنحو 50 سنة مقبلة بسبب خطأ سابق

وزير المالية: 2.2 مليار جنيه لدعم غير القادرين بـ6 محافظات ضمن التأمين الصحي الشامل

انخفاض الأوفر برايس على أسعار نيسان صني.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسيوت أسود .. ميريام فارس تثير الجدل بإطلالتها من حفلها بالسعودية

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن سامي العدل.. ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل

كان سيخضع جراحة.. وفاة أحمد سامي العدل بشكل مفاجئ.. وهذه أبرز أعماله

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

فيديو

هل غدا الأحد إجازة ؟.. وعطلة في أول أسبوع دراسة

زلزال جديد يضرب الذهب .. وتراجع 700 جنيه في الجرام بهذا التوقت

لبست الحجاب وخلعته.. مروة صبري: حلا شيحة استفزتني.. ودوختنا معاها

جدل سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي|خطأ فادح اكتشفه طارق الشناوي.. والوزارة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ