السقف وقع عليه.. إصابة شخص في إنهيار عقار شمال الجيزة

أصيب شخصا في الجيزة، جراء إنهيار جزئي في عقار بمنطقة كفر حكيم بمدينة كرداسة شمال الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

إصابة شخص في إنهيار عقار في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث إنهيار جزئي في أحد العقارات بمنطقة كفر حكيم، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنهيار سقف عقار جزئيا في منطقة كفر حكيم في كرداسة، وإصابة شخص جراء الحادث، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.