شركة الطيران الوطنية اليمنية تعلق رحلاتها من صنعاء إلى الأردن

قال أربعة مسؤولين تنفيذيين بالشركة، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، لرويترز، إن شركة الطيران الوطنية اليمنية ستعلق الرحلة التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية صنعاء ردا على منع إدارة الحوثيين الناقلة من سحب أموالها في بنوك صنعاء.

وأشار مسؤولو الشركة إن اليمنية ستوقف ست رحلات أسبوعية إلى الأردن في أكتوبر/تشرين الأول، بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين في تأمين الإفراج عن أموال شركة الطيران التي قال مسؤولون تنفيذيون في الشركة إنها تصل إلى 80 مليون دولار.

وقالت المصادر إن اليمنية اقترحت أن تحصل حكومة الحوثيين على 70% من الأموال بينما تذهب نسبة 30% المتبقية إلى الحكومة المعترف بها دوليا.

وأضافوا أن إدارة الحوثيين رفضت العرض الذي جاء عندما قررت شركة الطيران تعليق رحلاتها إلى الأردن.

وقالت اليمنية في بيان إنها لم تتمكن من سحب أموالها في بنوك صنعاء منذ عدة أشهر ودعت سلطات الحوثيين إلى رفع القيود المفروضة 'بشكل غير قانوني' على أصولها.

ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى وزارة النقل التابعة للحوثيين للتعليق.

استأنفت اليمنية رحلاتها من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان في أبريل 2022.

وطرد الحوثيون، المتحالفون مع إيران، الحكومة المدعومة من السعودية من صنعاء في أواخر عام 2014، ويسيطرون فعليا على شمال اليمن، بما في ذلك صنعاء.