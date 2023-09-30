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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سياسيون يدعون لدعم الجيش .. واشنطن تخشى تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان

صدى البلد

تخشى وزارة الدفاع الأمريكية أن يؤدي الصراع المستمر منذ خمسة أشهر في السودان إلى تفاقم الكارثة الإنسانية الواقعة بالفعل في البلاد. 

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، وفلقا لما نشرته مجلة فورين بولسي: "إن مصدر القلق الأكبر هو الأزمة الإنسانية المتنامية". "الأشخاص الذين يعانون هم من المدنيين واللاجئين، والأعداد تتزايد في السودان."

بدأت الأزمة الإنسانية في السودان قبل فترة طويلة من القتال، لكنها تعمقت منذ الحرب الأهلية التي استمرت خمسة أشهر منذ أبريل.

نزح ما لا يقل عن 5.4 مليون شخص بسبب تجدد القتال، سواء داخل حدود السودان أو إلى الدول المجاورة، وفقًا للأمم المتحدة. أفادت الذراع الإنسانية للأمم المتحدة أن "الأعمال العدائية والقتال في جميع أنحاء السودان والعقبات الأخرى التي تواجهها منظمات الإغاثة جعلت الوصول إلى الأشخاص المحتاجين صعباً للغاية ولا يمكن التنبؤ به". 

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شقيق حميدتي، نائب قائد الجماعة، في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إن قوات الدعم السريع متورطة في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، لكن المسؤولين الأمريكيين يخشون من أن استهداف حميدتي شخصيًا قد يستنفد النفوذ الأمريكي لوقف الحرب.

لا تزال، قوات الدعم السريع متمركزة في مئات، إن لم يكن الآلاف من المنازل في جميع أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم، وتعتمد في الغالب على العيش على الأرض لمواصلة الاحتلال الجزئي للمدينة. 

قال جوشوا ميسيرفي، زميل في معهد هدسون: "لن تتمكن قوات الدعم السريع أبدًا من السيطرة على الخرطوم". "ستنفد الأشياء التي يمكن نهبها." وقال ميسيرفي إن المجموعة تواجه أيضا طريقا لوجستيا طويلا يمتد مئات الأميال داخل دارفور.

حاولت المملكة العربية السعودية توفير ثقل دبلوماسي موازن من خلال محادثات السلام في جدة، على الرغم من تعثر جهود التفاوض، التي تضم أيضًا شركاء من الاتحاد الأفريقي. 

هناك إحباط في الكابيتول هيل وبين خبراء واشنطن من أن إدارة بايدن لا تفعل ما يكفي لإنهاء الصراع، حيث يعتقد البعض أن الولايات المتحدة يجب أن تختار أحد الجانبين. وقد دعا ميسيرفي، الخبير في معهد هدسون، الولايات المتحدة علناً إلى دعم القوات العسكرية التابعة للبرهان بهدوء عبر مصر. 

قال تيبور ناجي، الرئيس السابق لمكتب أفريقيا التابع لوزارة الخارجية في إدارة ترامب: "هناك المزيد من الميليشيات المتورطة في الحرب، لكن البعد الإنساني سيزداد سوءًا أيضًا". 

السودان الكارثة الإنسانية واشنطن البرهان مليشيا حميدتي

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