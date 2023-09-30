مباراة اليوم قد تكون الأخيرة .. هل يرحل أوسوريو عن تدريب الزمالك؟

هل يرحل أوسوريو عن تدريب الزمالك؟ يتساءل الكثير من عشاق وجماهير الفارس الأبيض عن مصير المدرب الكولومبي، خاصة في ظل وجود العديد من التقارير التي تفيد باقتراب رحيله.

وتترقب إدارة الزمالك، وضع الفريق الأول ونتائجه خلال المباريات المقبلة في كافة البطولات التى يشارك بها الفارس الأبيض تحت قيادة مدربه الحالي خوان كارلوس أوسوريو.

يذكر أن الزمالك قد سقط في فخ التعادل في أول جولتين بالدوري المصري، كما تلقى هزيمة مفاجئة من أرتا سولار الجيبوتى في مباراته الافتتاحية بالكونفدرالية.

مباراة الزمالك وأرتا سولار

تنطلق مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتى، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية على استاد القاهرة الدولى، فى تمام الساعة السابعة مساءًا اليوم السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر 2023.

ويسعى فريق الزمالك إلى الاستفادة من عامل الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار بنتيجة أكبر من 2-0 من أجل الصعود للدور التالي من البطولة.

هل يرحل أوسوريو عن تدريب الزمالك؟

وفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن مباراة الزمالك اليوم ستكون مصيرية لتحديد مستقبل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع الفارس الأبيض، خاصة بعد تراجع مستوى ونتائج الفريق خلال المباريات الأخيرة.

وفي حالة خسارة الزمالك اليوم أو تعادله أو فوزه بنتيجة أقل من 3/0 فإنه سيودع البطولة مبكرا من الدور الـ 32 على يد فريق مغمور ليس له تاريخ بالبطولة، الأمر الذي قد يعجل برحيل أوسوريو.

يذكر أن الزمالك قد تعاقد مع أوسوريو، أبريل الماضي، مقابل مليون و500 ألف دولار بما يعادل 40 ألف دولار في الشهر ومعه معاونه الأجنبي، وذلك لمدة موسم و4 أشهر فقط.

ويمتلك أوسوريو، بندًا في عقده مع الزمالك يتيح له الرحيل حال تلقيه أي عرض من منتخب وطني، وكذا شرط جزائي حال فسخ التعاقد معه قبل نهاية مدته.

من هو مدرب الزمالك القادم؟

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن أحد المرشحين لرئاسة نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع حسام حسن لتدريب الفريق بدلا من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية مؤخرا، إن أوسوريو سيستمر في عمله حتى تعيين مجلس جديد بعد انتخابات النادي والمقرر إقامتها في 20 أكتوبر المقبل.

فيما يرجح البعض، اختيار المدرب الوطني خالد جلال ليكون هو المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء في الفترة المقبلة، وذلك في حال إقالة أوسوريو أو تقديمه للاستقالة والرحيل بشكل نهائي عن تدريب الزمالك.