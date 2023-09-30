عودة الأوراق الرابحة.. مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع بلقاء أرتا سولار

يلتقي فريق الزمالك في مباراة صعبة في السابعة مساء اليوم، السبت، بضيفه فريق أرتا سولار، بطل جيبوتي، باستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تلقى خسارة أمام نظيره أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ 32 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

يدخل الزمالك مباراة اليوم بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ولا بديل أمامه سوى الفوز بثلاثية نظيفة من أجل التأهل لدور المجموعات، بعد الخسارة في لقاء الذهاب الذي أقيم في تنزانيا قبل أسبوعين.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة أرتا سولار الجيبوتي، بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تواجد جميع العناصر الأساسية خلال الفترة الماضية، باستثناء محمود علاء الذي تم استبعاده بعد مشادة مع مدحت عبد الهادي، مدرب الفريق.

وتواجد أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الزمالك، في قائمة مباراة أرتا سولار بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

كما عاد ثلاثي الزمالك نبيل عماد دونجا وعمر جابر وحمزة المثلوثي بعد حصولهم على راحة في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام أرتا سولار

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب نادي الزمالك، على التشكيل المتوقع أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، إبراهيما نداي.



قائمة الزمالك لمواجهة أرتا سولار:

محمد عواد ومحمد صبحي وعبد الرحمن نفاد وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد طارق وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر ونبيل عماد "دونجا" ومحمد أشرف "روقا" و يوسف إبراهيم "أوباما" وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي وناصر منسي وسيف الجزيري.

وفي المقابل، يتطلع فريق أرتا سولا لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم من أجل تحقيق المفاجأة والتأهل لدور المجموعات على حساب الزمالك.