عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة الأوراق الرابحة.. مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع بلقاء أرتا سولار

زيزو وأحمد فتوح
زيزو وأحمد فتوح

يلتقي فريق الزمالك في  مباراة صعبة في السابعة مساء اليوم، السبت، بضيفه فريق أرتا سولار، بطل جيبوتي، باستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تلقى خسارة أمام نظيره أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ 32 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية. 

يدخل الزمالك مباراة اليوم بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ولا بديل أمامه سوى الفوز بثلاثية نظيفة من أجل التأهل لدور المجموعات، بعد الخسارة في لقاء الذهاب الذي أقيم في تنزانيا قبل أسبوعين.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة أرتا سولار الجيبوتي، بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تواجد جميع العناصر الأساسية خلال الفترة الماضية، باستثناء محمود علاء الذي تم استبعاده بعد مشادة مع مدحت عبد الهادي، مدرب الفريق.

وتواجد أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الزمالك، في قائمة مباراة أرتا سولار بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

كما عاد ثلاثي الزمالك نبيل عماد دونجا وعمر جابر وحمزة المثلوثي بعد حصولهم على راحة في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري.

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

تشكيل الزمالك المتوقع أمام أرتا سولار 

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب نادي الزمالك، على التشكيل المتوقع أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي، وجاء على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، إبراهيما نداي.
 

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

قائمة الزمالك لمواجهة أرتا سولار:

محمد عواد ومحمد صبحي وعبد الرحمن نفاد وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد طارق وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر ونبيل عماد "دونجا" ومحمد أشرف "روقا" و يوسف إبراهيم "أوباما" وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي وناصر منسي وسيف الجزيري.

وفي المقابل، يتطلع فريق أرتا سولا لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم من أجل تحقيق المفاجأة والتأهل لدور المجموعات على حساب الزمالك.

الزمالك ارتا سولار كاس الكونفدرالية أوسوريو محمود علاء أحمد فتوح زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

الفنان يوسف منصور: ألقوني في القمامة عند ولادتي| ويكشف مفاجأة عن الراحلة سوزان تميم.. وقصة حبه مع نيللي

مصرع وإصابة 26 شخصا فى حادث بطريق كفر شكر بالقليوبية ..صور

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث الطريق الرياح التوفيقي بالقليوبية

فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

الزمالك في مهمة مصيرية أمام أرتا سولار في الكونفدرالية

قائمة الزمالك أمام أرتا سولار.. ظهور زيزو وعودة فتوح وغياب محمود علاء

ترشيحاتنا

حتى المعلومات "طلعت غلط"| “تيتة رهيبة” تثير أزمة في منهج ابتدائي.. ناقد فني يكشف مفاجأة.. و"التعليم" ترد

بين الرؤية والإنجاز.. الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر "حكاية وطن"| فيديو

صدام ناري بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. الليلة

دعاء بداية الدراسة.. اللهم اجعله عاما مليئا بالنجاح والتوفيق

بعد قليل..الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز

الأمم المتحدة تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل.. سعر خرافي

انخفاض بدرجات الحرارة| الأرصاد تحذر من سقوط أمطار بتلك المناطق

فنان قدير.. أول ظهور لـ والد ميدو عادل بعد صفعة لقاء سويدان

بالألوان المميزة .. إلهام شاهين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

جمهوره طالبة بتوضيح التفاصيل.. زواج تامر عاشور من المذيعة نانسي نور

لازم يتعلم لهجة بلده.. طلب خاص من أنغام لجمهورها الكويتي بشأن نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ