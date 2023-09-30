الزمالك يتخذ قرارا ناريا ضد كهربا.. تفاصيل

كشف أحمد فؤائد الوطن، المدير المالي لنادي الزمالك، عن قرار ناري ضد محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب النادي الأهلي.

وقال أحمد فؤاد في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "سيتم عمل أمر أداء على كهربا استنادا للحكم الصادر للزمالك بالغرامة المالية، وبناء علىه سيتم الحجز على أرصدة اللاعب في البنوك ومستحقاته لدى النادي الأهلي لحين سداد الغرامة وبالفوائد والتي وصلت إلى 2.5 مليون دولار".

وأضاف أنه سيتم رفع الحجز على أرصد الزمالك في البنوك الأسبوع المقبل.

كانت المحكمة الرياضية الدولية، أصدرت حكما نهائيا، بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 2 مليون و300 ألف دولار، بالإضافة إلى الفوائد لصالح نادي الزمالك، بسبب عدم التزامه بعقده مع القلعة البيضاء في 2019، والانتقال إلى صفوف أفيس البرتغالي دون علم مجلس إدارة النادي.