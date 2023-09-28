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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صدمات القلعة البيضاء مستمرة| 4 مرشحين لخلافة أوسوريو في الزمالك.. بينهم اسم مفاجأة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في ظل الأداء المتراجع لنادي الزمالك في المباريات الأخيرة، تتجه أنظار الجماهير والخبراء نحو مستقبل الفريق، وبالتحديد من سيخلف المدير الفني الحالي خوان كارلوس أوسوريو إذا ما تم رحيله. وفي هذا التقرير، سنستعرض بعض الخيارات المحتملة والتحديات التي تواجه إدارة الزمالك في اختيار مدير فني جديد.

 

مفاوضات مع أوسوريو

ولن يكون قرار رحيل أوسوريو سهلاً بالنسبة لإدارة الزمالك، حيث يتعين عليها دفع قيمة الشرط الجزائي المرتفعة لإنهاء عقد المدير الفني الكولومبي. وهذا المبلغ يبلغ أكثر من 9 ملايين جنيه، وهو مبلغ ضخم يمكن أن يؤثر سلبًا على الوضع المالي للنادي.

طارق مصطفى خيار واعد؟

وتعتبر إمكانية تعيين طارق مصطفى مديرًا فنيًا للزمالك خيارًا واعدًا. فطارق مصطفى، الذي لديه خبرة كبيرة في العمل الفني، قد أثبت نفسه في الدوري المصري وأثبت قدرته على قيادة الفرق إلى النجاح. إذا تم تعيينه، قد يكون له تأثير إيجابي على أداء الزمالك.

حسام حسن وإبراهيم: الخيار الأسري

من بين الخيارات الأخرى التي طرحتها الجماهير والخبراء هي تعيين حسام حسن أو شقيقه إبراهيم. يعتبر الثنائي حسام وإبراهيم حسن من الشخصيات المعروفة في عالم كرة القدم المصرية، ولديهما تجربة في تدريب الفرق. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ في الاعتبار العلاقات الأسرية وكيف ستؤثر على الأداء والتفاهم داخل النادي.

العودة لفيريرا؟

هناك أيضًا اقتراح بعودة المدرب البرتغالي فيريرا لقيادة الفريق. فيريرا كان له فترة ناجحة مع الزمالك في السابق، وربما يمكن لعودته إعادة الاستقرار والنجاح إلى الفريق. ومع ذلك، يجب أن يتم التحقق من توافره وقدرته على التأقلم مع الوضع الحالي للنادي.

البحث عن مدير فني أجنبي

فيما بالنسبة للخيارات الأخرى، هناك مطالب بالبحث عن مدير فني أجنبي جديد لم يسبق له العمل في الدوري المصري. هذا الخيار قد يجلب رؤية جديدة وأساليب تدريبية مختلفة إلى الزمالك، ولكنه يتطلب وقتًا للتأقلم مع الفريق والبيئة المصرية.

مباراة أرتا سولار: التحدي القادم

بينما ننتظر قرار إدارة الزمالك بشأن مدير فني جديد، يجب على الفريق التركيز على مباراته المقبلة ضد أرتا سولار. هذه المباراة ستكون تحديًا كبيرًا بالنسبة للزمالك، حيث يسعى الفريق إلى تعويض خسارته في مباراة الذهاب.

التحكيم والتحضيرات

من المهم أن نلقي نظرة على طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة الزمالك ضد أرتا سولار. سيكون دانيل ني آيي لاريي حكمًا للمباراة، وسيعاونه كواسي أشيموبنج بروبي ومساعد ثان رولاند ني دادو آدي. سيكون الحكم الرابع شارلكز بينلي بولو، ومراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد السيد عبد الصادق.

إن مستقبل الزمالك يعتمد على القرارات التي ستتخذها إدارته في الفترة القادمة. سواء تم استمرار أوسوريو في قيادة الفريق أو تعيين مدير فني جديد، فإن الهدف الأساسي هو تحقيق النجاح واستعادة المكانة الكبيرة للزمالك في عالم كرة القدم المصرية والإفريقية.

الزمالك المدير الفني أوسوريو حسام حسن فيريرا طارق مصطفي ارتا سولار

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