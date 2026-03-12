تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الجيش الملكي وبيراميدز| صور

عقد اليوم الخميس بقاعة اجتماعات الملعب الأولمبي في العاصمة المغربية الرباط الاجتماع الفني الخاص بمباراة الجيش الملكي المغربي ونادي بيراميدز المصري في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز بطل قارة أفريقيا ضيفا على الجيش الملكي في الثانية عشرة من فجر السبت المقبل على الملعب الأولمبي بالرباط في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

ويرتدي نادي الجيش الملكي زيه التقليدي الأسود في الأحمر والأخضر، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

ويرتدي نادي بيراميدز زيه الأساسي الأزرق في الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد طاهر النجار إداري الفريق، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.