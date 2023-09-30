خلفا لـ أورسوريو.. حسام حسن يعلن موقفه من تدريب الزمالك

كشف حسام حسام، أسطورة كرة القدم المصرية، موقفه من إمكانية العودة لتدريب نادي الزمالك في الفترة المقبلة، خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية ردا على موقفه من تدريب الزمالك: “ربنا يوفق الموجودين، أي مدرب يتمنى تدريب الأهلي أو الزمالك سواء محلي أو أجنبي، فما بالك أنني لعبت للأهلي والزمالك وأمتلك رصيد عند جماهير الناديين".

وأضاف:" جمهور الزمالك بالتحديد غالٍ بالنسبة لي، يكفي أننا كنا بنموت أنفسنا من أجل إسعاده خلال تدريب الفريق، والعمل بأقل الإمكانيات".

واختتم:" هناك ثقة متبادلة بيني وبين جماهير نادي الزمالك أشعر بها عندما أسير في أي مكان".

الزمالك يواجه أرتا سولار

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، اليوم السبت، في تمام السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية.

وخسر الزمالك أمام أرتا سولار بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.