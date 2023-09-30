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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو مبيعرفش إنجليزي| شوبير يكشف مفاجأة في أزمة محمود علاء.. واللاعب يرد

محمود علاء
محمود علاء

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس معاقبة محمود علاء، لاعب نادي الزمالك، قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

وقال شوبير عبر برنامجه “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس:" ما حدث في أزمة محمود علاء بدأ برغبة المدرب في تبديل محمود علاء والزناري في التقسيمة، ثم أبلغ مدحت عبد الهادي محمود علاء بمغادرة التقسيمة، لينفعل الأخير ويركل الكرة بعيدا وردد عبارات غاضبة".

وتابع:" عبد الواحد السيد بالتنسيق مع أوسوريو قررا استبعاد محمود علاء والتمرين بمفرده لمدة أسبوعين مع تغريمه 250 ألف جنيه".

وأشار:" محمود علاء قال لم أخطئ في حق أحد، أنا انفعلت واتنرفزت لكنني لم أخطئ في حق أحد".

واختتم شوبير:" محدش يزعل مني، لا بد أن يكون نقل المعلومة عن طريق المترجم، لأن أوسوريو لا يتحدث اللغة الإنجليزية جيدا، وكذلك الكابتن مدحت عبد الهادي وده مش عيب".

محمود علاء شوبير الزمالك ارتا سولار مدحت عبد الهادي أوسوريو

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