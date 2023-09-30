مجموعات السيخ بكندا يعبرون عن امتنانهم لـ ترودو لوقوفه في وجه الهند

أعرب السيخ الكنديون، عن امتنانهم لرئيس الوزراء جاستن ترودو، لأنه عبر عن مخاوفهم ووقوفهم في وجه الهند، في مواجهة خطر رد فعل عنيف شديد من نيودلهي، والذي قال إنه قد يكون مرتبطًا بمقتل زعيم انفصالي للسيخ.

واعتبرت الحكومة الهندية هارديب سينغ نجار، المواطن الكندي الذي قُتل بالرصاص في يونيو الماضي في كولومبيا البريطانية، إرهابياً بسبب دفاعه عن خالستان، وهي ولاية سيخية مستقلة.

ونفت الهند بقوة تورطها في مقتل النجار، الذي وقع في ساحة انتظار السيارات بمعبد السيخ في ساري، كولومبيا البريطانية. لكن السيخ الكنديين غير مقتنعين، والأقلية من المؤيدين النشطين لخليستان خائفون.

وقال سينتوخ سينغ، الذي كان من بين المجموعة الصغيرة التي احتجت أمام المفوضية العليا الهندية (السفارة) في أوتاوا هذا الأسبوع: 'هناك الكثير من الخوف'. 'ولهذا السبب نحن هنا اليوم.'

وطردت الدولتان دبلوماسيين في رد انتقامي بعد إعلان ترودو المفاجئ الأسبوع الماضي، لكن الهند ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث أصدرت تحذيرًا من السفر وأوقفت إصدار التأشيرات للكنديين.

وتخاطر خطوة ترودو بعرقلة التحول الاقتصادي والسياسي الاستراتيجي الذي تقوم به العديد من الدول الغربية تجاه الهند لمواجهة الصين. كما صرف الانتباه عن مساعيه لمعالجة المخاوف المتعلقة بتكاليف المعيشة، والتي أثرت بشكل كبير على شعبيته في استطلاعات الرأي.

وتضم كندا نحو 770 ألف من السيخ، وهو أعلى عدد من السكان خارج ولاية البنجاب شمال الهند، وقد أعربت الحكومة الهندية على مدى عقود عن استيائها من الدعم الصريح الذي يقدمه بعض أفراد المجتمع لخليستان.

السيخ يتفوقون على وزنهم في السياسة الكندية. لديهم 15 عضوًا في مجلس العموم، أي أكثر من 4% من المقاعد، وأغلبهم من ساحات القتال الرئيسية في الانتخابات الوطنية، في حين أنهم لا يشكلون سوى حوالي 2% من السكان الكنديين.

علاوة على ذلك، أحد الأعضاء هو جاغميت سينغ، زعيم حزب الديمقراطيين الجدد المعارض، وهو حزب ذو ميول يسارية يدعم حكومة الأقلية التي يقودها ترودو.

وقال فين هامبسون، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة كارلتون في أوتاوا: 'من الناحية السياسية، هذا أمر بديهي: عليك أن تسبق القصة وعليك أن تعبر عن الغضب'.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن 'ادعاءات ترودو التي لا أساس لها' تسعى إلى تحويل التركيز بعيدا عن 'الإرهابيين والمتطرفين الخالستانيين الذين تم توفير مأوى لهم في كندا'.

وتقول كندا إن للسيخ الحق في الاحتجاج السلمي، ولا يوجد دليل على وقوع أعمال عنف أو نشاط إرهابي أو ارتكاب مخالفات.

'اِرتِياح'

صديق نجار، جورميت سينغ تور، هو عضو نشط في نفس المعبد ومؤيد لخليستان. وأبلغته الشرطة الفيدرالية في أغسطس/آب بأن حياته قد تكون 'في خطر'، وفقاً لوثيقة قدمتها له الشرطة، ولم تقدم أي تفاصيل حول التهديد المحتمل.

ولم تؤكد RCMP الوثيقة، قائلة إنها قد تزيد من المخاطر التي يتعرض لها الفرد الذي حصل عليها.

وأدى تمرد يسعى إلى إقامة موطن للسيخ في خالستان إلى مقتل عشرات الآلاف في الثمانينات والتسعينات وسحقته الهند. وهي لا تحظى بأي دعم تقريبًا في البنجاب اليوم.

ومع ذلك، نظم مئات من الناشطين السيخ يوم الجمعة مظاهرة خارج المعبد الذهبي في أمريتسار، في البنجاب، مطالبين بمعاقبة قتلة النجار.

قال موكبير سينغ، عضو جمعية أوتاوا للسيخ، إنه يدعم فكرة خالستان، لكن آراء السيخ الكنديين حول هذه القضية ليست متجانسة. وقال إن ترودو متمسك بالقيم الديمقراطية الكندية.

وأضاف أن 'رئيس الوزراء ترودو اتخذ موقفا' لجعل سلامة مواطنيه 'أولوية قصوى'، على الرغم من أن الحكومة الكندية لا تدعم خاليستان. 'في كندا، لدينا الحق في التعبير عن آرائنا حتى لو لم تتماشى مع آراء الحكومة.'

ويتأخر ترودو، الزعيم التقدمي الأطول خدمة في مجموعة الدول السبع الغنية، بشكل سيئ في استطلاعات الرأي. وقال مسؤولون كبار في أوتاوا إنه بينما يطرح سلسلة من الإجراءات لمعالجة المخاوف المتعلقة بتكلفة المعيشة ومحاولة استعادة الدعم، فإن التوترات مع الهند تعارضت مع محاولات توصيل تلك السياسات الجديدة.

وقال سوك داليوال، عضو البرلمان السيخي الليبرالي عن ساري، لرويترز إنه ليس انفصاليا في خالستان، لكنه كندي، والكنديون لديهم الحق في الاحتجاج سلميا. وقال إن ناخبيه يشتبهون منذ يونيو في تورط الحكومة الهندية في جريمة القتل.

وقال داليوال: 'يشعر المجتمع بالارتياح قليلاً الآن لأنه على الأقل هناك شخص أظهر القيادة لإيصال هذه الرسالة إلى الأمام'.