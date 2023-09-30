عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميدفيديف يتعهد بضم المزيد من الأراضي الأوكرانية

ميدفيديف
ميدفيديف

تعهد  نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم السبت، بسيطرة موسكو على أراض إضافية في أوكرانيا، وذلك بعد مرور عام على ضم أربع مناطق أوكرانية اعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنه تحقيق لمشروع "روسيا الجديدة" الإمبراطوري.

وكتب ميدفيديف على تيليجرام "ستستمر العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) حتى فناء النظام النازي في كييف بشكل كامل وتحرير الأراضي الروسية أصلاً من أيدي العدو".

وأكد مدفيديف "النصر سيكون حليفنا. وستنضم مناطق جديدة إلى روسيا"، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وفي كلمة مصورة بثها الكرملين السبت، تعهد الرئيس الروسي، إحداث "تجديد وتنمية اجتماعية واقتصادية" في المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو.

وقال بوتين "من خلال الدفاع عن مواطنينا في دونباس وروسيا الجديدة (مشروع الامبراطورية المتمثل بضم موسكو لجنوب أوكرانيا وشرقها)، فإننا ندافع عن روسيا نفسها ونقاتل من أجل وطننا وسيادتنا وقيمنا الروحية ووحدتنا".

وكانت روسيا أعلنت في سبتمبر 2022 ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها جزئيًا، هي زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك، بعد "استفتاءات" لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ودانت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بشدة عملية الضم هذه، واعتبروا أنها "غير قانونية".

ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي مجلس الأمن القومي الروسي موسكو أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

لا تخافوا ولكن احذروا| العاصفة إلياس تصل مصر خلال ساعات.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

أهدر البنزين .. قرار عاجل ضد مسئول كبير بشركة بترول استولى على مليوني جنيه

ابن اخته خلص عليه.. جريمة مروعة غرب الجيزة والسبب صادم

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

وفاة الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد يخسر بهدف أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

دعاء بداية الدراسة .. وأدعية التوفيق للطلاب مع انطلاق العام الجديد

أرسنال يهزم بورنموث برباعية في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يُلحق بـ مانشستر سيتي الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي

نتيجة صادمة .. ماذا حدث لفئران التجارب بعد إصابتهم بمتحور كورونا؟

قرار عاجل لصالح ملكة جمال العشوائيات والبلوجر الشهير بـ «البس» |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدبة الرقبة.. أسباب ظهورها وأعراضها وكيفية التخلص

طريقة عمل كيكة الليمون.. أحلى من المحلات

خس جامد.. كيف تحمى نفسك من المرض المتسبب في وفاة محمد فريد

أهمها الأسماك .. أطعمة تحميك من الإصابة بنزلات البرد

فيديو

الشرطة فى كل الشوارع.. استعدادات الداخلية لتأمين طلاب المدارس والجامعات.. فيديو

عاشت 3 أيام في القبر.. سيدة تروي تفاصيل دفنها حيّة لسبب غريب|فيديوجراف

مفاجأة في سعر السكر عقب قرار الحكومة بعد وصوله 40 جنيها

هل غدا الأحد إجازة ؟.. وعطلة في أول أسبوع دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ