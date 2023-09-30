ميدفيديف يتعهد بضم المزيد من الأراضي الأوكرانية

تعهد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم السبت، بسيطرة موسكو على أراض إضافية في أوكرانيا، وذلك بعد مرور عام على ضم أربع مناطق أوكرانية اعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنه تحقيق لمشروع "روسيا الجديدة" الإمبراطوري.

وكتب ميدفيديف على تيليجرام "ستستمر العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) حتى فناء النظام النازي في كييف بشكل كامل وتحرير الأراضي الروسية أصلاً من أيدي العدو".

وأكد مدفيديف "النصر سيكون حليفنا. وستنضم مناطق جديدة إلى روسيا"، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وفي كلمة مصورة بثها الكرملين السبت، تعهد الرئيس الروسي، إحداث "تجديد وتنمية اجتماعية واقتصادية" في المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو.

وقال بوتين "من خلال الدفاع عن مواطنينا في دونباس وروسيا الجديدة (مشروع الامبراطورية المتمثل بضم موسكو لجنوب أوكرانيا وشرقها)، فإننا ندافع عن روسيا نفسها ونقاتل من أجل وطننا وسيادتنا وقيمنا الروحية ووحدتنا".

وكانت روسيا أعلنت في سبتمبر 2022 ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها جزئيًا، هي زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك، بعد "استفتاءات" لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ودانت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بشدة عملية الضم هذه، واعتبروا أنها "غير قانونية".