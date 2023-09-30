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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا يضيف الثاني للزمالك أمام أرتا سولار

صدى البلد

أضاف الزمالك الهدف الثاني أمام أرتا سولار في المباراة المقامة حاليًا على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفيدرالية.

وسجل شيكابالا الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الزمالك من متابعة رأسية من أوباما داخل منطقة الجزاء.

أحرز أرتا سولار الهدف عن طريق ارساما حسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا  - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم:  سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما  وإبراهيما نداي.

 

 

 

 

 

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