عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

472 مدرسة تستقبل 70 ألف طالب بالوادى الجديد.. غدًا الأحد

وكيل التربيه والتعليم
وكيل التربيه والتعليم

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن غدًا الأحد، تستقبل 472 مدرسة من محافظة الوادي الجديد حوالي 70 ألف طالب وطالبة في أول أيام العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

وتفقد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، سير منظومة العمل والتشطيبات النهائية الخاصة برفع كفاءة وتطوير مدرسة جدة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة باريس التعليمية، وكذلك المرور على بعض مدارس المحافظة في إطار الاستعداد والجاهزية للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، غدًا الأحد، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

 


وأكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب وبدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

وتفقد وكيل التعليم، الحجرات الدراسية والمعامل والفناء؛ للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة العمل لحظة بلحظة والالتزام بالإجراءات اللازمة التي من شأنها أمن وسلامة الجميع، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود للارتقاء والنهوض بمنظومة العمل من أجل عام دراسي منضبط.

وعقد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعه بمديري الإدارات التعليمية الخمس، عبر شبكة الفيديو كونفرانس لمناقشة وبحث آخر المستجدات والاستعداد للعام الدراسى الجديد، والذى ينطلق غدا  الأحد.

بيطري الوادي الجديد: حملة لتحصين الماعز والأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة

وخلال اللقاء، بحث وكيل التعليم بالمحافظة مع الحضور  خطة العمل لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث وجَّه بضرورة التوزيع العادل لجميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات.
وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على تكثيف المتابعات الميدانية خلال الساعات القليلة القادمة لمديرى الإدارات التعليمية والوكلاء وكذا فرق المتابعة واللجان المشكلة للمدارس والوقوف لحظة بلحظة على آخر المستجدات، وضرورة الاطمئنان على جاهزية جميع المدارس والاطمئنان على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمنشآت  التعليمية.

ارة التربية والتعليم استقبال الطلاب استعداد للعام الدراسي استقبال العام الدراسى الجديد استقبال العام الدراسي الاستعداد للعام الدراسي الجديد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

لا تخافوا ولكن احذروا| حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

ابن اخته خلص عليه.. جريمة مروعة غرب الجيزة والسبب صادم

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

خس جامد.. كيف تحمى نفسك من المرض المتسبب في وفاة محمد فريد

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

موضوعات متعلقة

مركز الخارجة يواصل إزالة التعديات على أراضي الدولة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

شاكر: 116 مليار جنيه استثمارات الشبكة الكهربائية الموحدة حتى الآن.. وهي الأقوى بالمنطقة|فيديو

حكاية وطن يرصد كيف نجحت مصر في رفع مؤشر الأعمال وتعزيز الاستثمارات خلال 9 سنوات

5 مليون يعملون في المشروعات.. أحمد موسى: السيسي عايز شعبه سعيد

الزمالك يحقق ريمونتادا تاريخية أمام أرتا سولار برباعية

خلال ساعات|قوانين تنتظر الحسم من النواب.. التصالح بمخالفات البناء وزيادة المعاشات الأبرز

لديه خطة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي لم يبع الوهم للمصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور يقلق على منى زكي بعد صورتها بتلقى فيتامينات وريدية

فستان جذاب.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بجمالها من لبنان.. شاهد

طريقة تحضير صينية البطاطس البيوريه

هاني الناظر يصاب بوعكة صحية | تفاصيل

فيديو

براءة سيدة الزقازيق التي تخلصت من ابنها

رسالة مهمة جدا للمصريين.. أبرز تصريحات السيسي في مؤتمر"حكاية وطن"

الشرطة فى كل الشوارع.. استعدادات الداخلية لتأمين طلاب المدارس والجامعات.. فيديو

عاشت 3 أيام في القبر.. سيدة تروي تفاصيل دفنها حيّة لسبب غريب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ