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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ياسر سيف أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبي إم سي الكونغولي لليد

ياسر سيف
ياسر سيف

 

حصل ياسر سيف، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة بي إم سي الكونغولي، التي جمعت الفريقين ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في الكونغو برازافيل. وقدم ياسر أداءً مميزًا أسهم في فوز «رجال يد الأهلي» بنتيجة 37-24.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق مع جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني "فوكس" - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

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