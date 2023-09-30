بدء تنفيذ الحديقة المتكاملة بالغردقة| 22 ألف متر ومرافق متعددة تخدم السكان

شرعت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة اليوم السبت في تنفيذ مشروع الحديقة المتكاملة الذي يمتد على مساحة تصل إلى 22 ألف متر مربع، والذي يقع في منطقة الأحياء خلف عمارات الفيروز بالشمال الشرقي للمدينة. تتضمن الحديقة المتكاملة ملعبين خماسيين، ومنطقة للألعاب الخارجية للأطفال، ومساحات خضراء زاهية، وكافتيريا لخدمة الزوار والسكان المحليين.

أكد اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لضمان تنفيذ مشروع الحديقة بشكل يلبي تطلعات السكان ويتناسب مع احتياجاتهم. وأشار إلى أنه سيتم الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من أعمال البنية التحتية وتجهيز المرافق المختلفة في الحديقة.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة المحلية لتحسين البيئة الحضرية وتوفر أماكن ترفيهية آمنة وجذابة للمواطنين والزوار. ومن المتوقع أن يكون المشروع مركزًا محوريًا للتجمعات الاجتماعية والنشاطات الترفيهية في المنطقة.