سأبحث عن عروض أخرى| محمد شريف يثير الجدل بتصريحات نارية.. وهذا موقفه من الانضمام للزمالك

منذ رحيل محمد شريف مهاجم نادي الأهلي، إلى نادي الخليج السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لم تتوقف الشائعات حول عودته إلى مصر وانضمامه إما لصفوف الأهلي أو الزمالك. وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على تصريحات محمد شريف الأخيرة وموقفه من الانضمام للأندية المصرية.

عقد محمد شريف مع الخليج السعودي

ومن الضروري البدء بمعرفة الوضع الحالي لمحمد شريف مع نادي الخليج السعودي. حيث يتمتع محمد شريف بعقد ممتد مع نادي الخليج لمدة موسمين، ومن الممكن باتفاق الطرفين أن يُمتد هذا العقد لموسم ثالث. وبالطبع، يتوقف ذلك على الظروف والاتفاقات المستقبلية.

أولويته في الدوري المصري

وعلى الرغم من وجود عقد مع نادي الخليج، إلا أن محمد شريف أكد أن أولويته الأساسية تكمن في الانضمام لصفوف النادي الأهلي في الدوري المصري. وقبل رحيله عن الأهلي، اتفق محمد شريف مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، على أن الأهلي سيكون دائمًا في صدارة قائمة اهتماماته حال عاد إلى مصر.

البند المحتمل في عقد محمد شريف

ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن محمد شريف ذكر أنه لا يعرف ما إذا كان هناك بند محدد في عقده مع الخليج يلزمه بالانضمام فقط لصفوف الأهلي إذا شارك في الدوري السعودي. وهذا الأمر يظل غامضًا حتى الآن ولم يتم الكشف عن تفاصيله بشكل رسمي.

إمكانية الانضمام للزمالك

وبالنسبة لانضمام محمد شريف إلى نادي الزمالك، فقد أوضح شريف أن أولويته تبقى مع الأهلي في حالة عودته إلى مصر. وسيتصل بإدارة الأهلي لإتمام الأمور والانضمام إلى فريقهم. وفي حالة رفض الأهلي، سيبحث محمد شريف عن عروض أخرى مقدمة له من أندية أخرى.

عودة محمد شريف إلى الدوري السعودي

من الجدير بالذكر أن محمد شريف رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي الخليج السعودي. وقد تمت الصفقة بشكل نهائي وتمديد لمدة موسمين قابلة للتمديد لموسم جديد.

وبات مستقبل محمد شريف لا يزال محط اهتمام العديد من مشجعي الكرة في مصر. بينما يتواجد عقده مع نادي الخليج، يظلت أولويته الأساسية هي العودة للأهلي. وفي حالة عدم تحقيق ذلك، قد نشهد تطورات أخرى في مسار مستقبله الرياضي.