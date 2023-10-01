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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد ديانا حداد.. أبرز محطاتها الفنية وأغانيها

ديانا حداد
ديانا حداد

تحتفل المطربة اللبنانية ديانا حداد ” صوت الجبل ” التي لقبت باسم برنسيسة الغناء العربي بعيد ميلادها اليوم.

ديانا حداد

قدمت ديانا حداد العديد من الألبومات الفنية حيث كونت أرشيف وعدد من الأغان الخاصة وألبومات الحفلات وغير ذلك، بدأت ديانا مشوارها في أواخر عام 1995 مع ألبومها الأول ساكن الذي قيل إنه بيع منه ما يقارب من مائتا ألف نسخة

 

وطرحت ديانا أغنية “عنيدة” بعد ذلك في ألبومها الثاني أهل العشق عام 1997 وهو الألبوم الذي حقق نجاح ونستطيع القول إنه ” ثبت نجاح ديانا.

في الربع الأخير من نفس العام أطلقت ديانا ألبومها الثالث أمانيه الذي حقق أعلى الإرادات مع وجود العديد من الألبومات الناجحة وقتها باع ملايين النسخ حول العالم وهي الأغنية التي انتشرت عالمياً وليس عربياً فقط ونظراً لنجاحه التقت ديانا بسلفستر ستالون الذي أعجب بغنائها وخاصة بأغنية أمانيه

طرحت ديانا في أواخر 1998 ألبومها ” يا مايا .. يا مايا “ الذي تزامن مع وفاة والدتها منى مما أدى إلى توقف ديانا عن إحياء الحفلات لبعض الوقت

في نفس العام بموسم الصيف طرحت ديانا أغنية ” شاطر “ وهي الأغنية التي تصدرت سوق الكاسيت بالعالم العربي وصورت هذه الاغنية في جبل علي بالقرب من دبي

وفي عام 2000 اصدرت البوم “ جرح الحبيب وفي صيف 2001 ألبوم ” أخبار الحلوة ”.

 

ديانا حداد

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