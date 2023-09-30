هاتوا حلمي طولان أو طارق مصطفى | نجم الزمالك السابق يهاجم أوسوريو

هاجم أحمد دويدار نجم الزمالك السابق خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم رغم الفوز على أرتا سولار برباعية مقابل هدف.

قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"أوسوريو عنيد جدا، والزمالك مفازش بعبقرية المدرب فاز بإصرار اللاعيبة والجمهور"

وأضاف: "لاعيبة الزمالك محصلتش على فلوس من 8 شهور"

واختتم:"وجود واستمرار أوسوريو خطر وطارق مصطفى وأحمد حسام ميدو ومدحت عبد الهادي لو حصل على المهمة هيكون احسن من أوسوريو لو انا في أيدي الاختيار هختار طارق مصطفى أو حلمي طولان"

