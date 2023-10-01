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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس متهمين بسرقة أموال من سيارة مالك مكتب مقاولات بطنطا

حبس المتهمين بالغربية
حبس المتهمين بالغربية

قررت نيابة طنطا فى محافظة الغربية، حبس متهمين بسرقة أموال من سيارة ملاكى ملك مالك مكتب مقاولات، وحيازتهم مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق.

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كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، كشفت المتهمين عن ما تبلغ لمركز شرطة طنطا ، من مالك مكتب مقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا باكتشافه كسر الزجاج الأمامي لسيارته الملاكي وسرقة مبلغ مالي من داخلها في أثناء توقفها بدائرة المركز.

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وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والهيروين وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.

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