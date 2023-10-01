بمناسبة ذكرى التأسيس.. زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة إلى رئيس الصين

كشفت وسائل إعلام رسمية بكوريا الشمالية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وجه رسالة تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الصين.

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء، أن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قالت إن كيم كتب في رسالته "على مدى أكثر من 10 سنوات ماضية، حقق الحزب الشيوعي الصيني معك، الأمين العام، كنواة له، نجاحات مميزة في قضية بناء الحزب والدولة من خلال توحيد وإلهام الحزب والشعب تحت راية الفكر الاشتراكي بالخصائص الصينية في العصر الجديد".

وأضاف "أن حزبنا وحكومتنا وشعبنا سعداء بكل الإنجازات التي حققها الحزب والحكومة والشعب الصيني كإنجازاتنا".

وأشار كيم إلى أن كوريا الشمالية والصين تدعمان وتشجعان بعضهما البعض "دائما وأبدا" "في الطريق الطويل للدفاع عن الاشتراكية وتمجيدها.

وتابع قوله "سأسعى معكم إلى تعزيز وتطوير العلاقات الودية بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والصين، التي دخلت فترة تاريخية جديدة، وفقا لتطلعات ورغبة شعبي البلدين ولحماية السلام والاستقرار في المنطقة وباقي أنحاء العالم".