عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اهتمام دولى باستضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية

صدى البلد

اهتمت وسائل الإعلام الدولية باستضافة مصر للاجتماعات السنوية لـ البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وتصدرت الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات الدولية، وكالات الأنباء والصحف والمواقع الإخبارية والقنوات العالمية، التى سلطت الضوء على أهمية التضامن العالمي وتعميق الشراكات القارية، وتوفير التمويلات التنموية منخفضة التكلفة لدعم الاقتصادات الناشئة، وتحفيز القطاع الخاص لقيادة التعافي الأخضر، على نحو يسهم فى إرساء دعائم التنمية العابرة للحدود.

وأبرزت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، تصريحات الرئيس السيسي، الدور المهم الذي يلعبه البنك بالتعاون مع مصر في مشروعات التنمية المستدامة.

ونقلت عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قوله إن مصر صوت أفريقيا خلال هذه الاجتماعات، وإنها تدعو لدعم استثمارات البنية التحتية بالقارة الأفريقية.

وأشارت إلى ما أكده لودجر شوكنخت، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن مصر قائلاً: «واحدة من أوائل الدول الأعضاء، وتعد الجسر الذى يربط بين آسيا وأفريقيا، بتعزيز التنمية المستدامة للبنية التحتية».

واستعرض الموقع الإخباري الصيني الدولي الصادر باللغة الإنجليزية «شبكة الصين» مداخلة الرئيس السيسي، عن ثمار التعاون المصري مع البنك الآسيوي خلال السنوات الماضية؛ على نحو يعزز جهود مصر في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد الموقع الإخباري لصحيفة «جنوب الصين الصباحية» أن الرئيس السيسي وجَّه دعوة للبنوك متعددة الأطراف لمساعدة الاقتصادات الناشئة من خلال تمويلات ميسرة لتحقيق مستهدفاتها التنموية.

وذكرت قناة «سي. جي. تي. إن» الصينية، نقلاً عن وزير المالية، أن هذه الاجتماعات تنعقد لأول مرة بأفريقيا، فى مصر أكبر مساهم فى البنك بالقارة السمراء، ولديها محفظة استثمارية تصل إلى 1.3 مليار دولار.

وأشارت صحيفة «نيوز غانا»، إلى المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع جين ليتشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، على هامش الاجتماعات، التي تناولت بحث سبل تعزيز التعاون من خلال استكشاف مناطق مختلفة للاستثمار بين البنك ومصر. 

بينما أشارت وكالة أنباء «ناميبيا» إلى الثقل الذي حظيت به الاجتماعات السنوية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وعدد كبير من وزراء المالية وكبرى الشخصيات الاقتصادية.

وسلط الموقع الإخباري الزيمبابوي «بولاوايو 24 نيوز» الضوء على كلمة الرئيس السيسي، عن الدور المهم الذي قام به البنك خلال السنوات الماضية كشريك لمصر في العملية التنموية، معربًا عن التطلع لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون مع البنك، خاصةً في مجالات النقل والطاقة النظيفة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكدت مجلة «بيزنس توداى» الهندية، أن انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي فى شرم الشيخ، يُعد بمثابة شهادة دولية على مكانة مصر المتنامية على الساحة الاقتصادية العالمية، وأن العالم يراقب عن كثب هذا الحدث العالمى المهم، وما يعكسه من التزام الدولة المصرية بتعزيز التعاون الدولى من خلال التوسع فى عقد شراكات متعددة الأطراف مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلدان الأعضاء.

وألقت مجلة «أفريكان بيزنس»، الضوء على حضور الرئيس السيسى، الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية بشرم الشيخ تحت عنوان: «النمو المستدام فى ظل عالم مليء بالتحديات».

ونقلت صحيفة «نيوز بريس» الأمريكية، عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قوله: «البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية يلعب دورًا مهمًا فى تحقيق التنمية المستدامة فى أفريقيا، ويحرص على ضخ استثماراته لتحسين البنية التحتية بالدول الأعضاء؛ ما يساعد على توفير حياة كريمة للشعوب وتعزيز الاتصال بين أفريقيا وآسيا».

وسلطت صحيفة «كاليفورنيا تايمز» الأمريكية، الضوء على استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة في أفريقيا، وسط اهتمام دولي غير مسبوق؛ مما يعكس ثقل مصر السياسي والاقتصادي والتنموي.

وذكرت منصة زاوية التابعة لوكالة «رويترز»، أن مصر تسعى إلى عقد المزيد من الشراكات الإنمائية والثنائية عبر الحدود، وأنها تتطلع إلى توسيع نطاق علاقتها التنموية مع البنك، لتشمل آفاق أوسع فى القطاعات ذات الأولوية، والأكثر استدامة، وأن مصر لديها موقع استراتيجى جغرافى يُمكنها من القيام بدور رئيسى فى تحقيق الترابط القارى بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتوفير تمويلات مبتكرة للحد من الفجوة التمويلية فى الهياكل المالية الأساسية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأبرزت قناة «العربية» تصريحات وزير المالية، حول حجم المحفظة الاستثمارية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمصر، وما يوفره البنك من فرص حقيقية وقوية للقطاع الخاص المصري في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال زيادة مشاركته في مشروعات الاقتصاد الأخضر والبنية التحتية التكنولوجية، عبر حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة، بما يُسهم في جذب المزيد من المستثمرين للقطاعات ذات الأولوية التنموية.

وأوضحت قناة «بلومبرج الشرق»، نقلًا عن وزير المالية، أن محفظة مشروعات البنك فى مصر، وصلت إلى 1.3 مليار دولار، وهناك فرص كبيرة لتعزيز هذه المحفظة الاستثمارية بأكثر من مليار دولار بمختلف القطاعات.

وركزت قناة «سي. إن. بي. سي. عربية» أيضًا على الفرص الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة مليار دولار.

البنك الاسيوي للاستثمار البنية التحتية الرؤية المصرية عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة انتشار ملثمين يفرضون اتاوات على المواطنين في شوارع الغربية

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

بسبب لايك للزمالك.. دويدار مهاجما إمام عاشور: لما لا تحترم جمهور الأهلي

بدء صرف معاشات أكتوبر من جميع فروع بنك ناصر|تفاصيل الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

تبدأ من 190 جنيهًا.. تراجع أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 1-10-2023

بالتزامن مع أول يوم دراسة .. استعدادات الداخلية لتأمين الطلاب

جبالي يرسل برقية للرئيس: المجلس يؤكد دعمه الكامل وتأييده لمسيرة العمل الوطني

الخارجية الفلسطينية: الأمم المتحدة فشلت في احترام قراراتها

رئيس النواب: لدينا أجندة تشريعية مهمة تتضمن العديد من القوانين يجب إنجازها

الثقافة: 550 فعالية بالمحافظات احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للمواطنين| تراجع ملحوظ بأسعار البصل.. وهذا ثمنه في سوق العبور

الماميز قلبو السوشيال ميديا.. شاهد أغرب تقاليع اللانش بوكس أول يوم دراسة

زلزال مدمر..تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن 3 أيام في أكتوبر

بعد تركيا.. ظهور مفاجئ لـ حفرة عميقة يثير الرعب في دولة عربية

فيديو

أزمة نفسية.. لاعب نيس الفرنسي يحاول القفز من فوق كوبري لسبب غريب /فيديوجراف

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ